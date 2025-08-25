ब्रेकअप के बाद Ex को मैसेज करने से कैसे रोकें खुद को? Relationship Expert से जान लें

Relationship Tips: ब्रेकअप जिंदगी का वो दौर होता है, जब इंसान का दिल और दिमाग दोनों उलझ जाते हैं. इस दौरान सबसे मुश्किल काम होता है खुद को बार-बार एक्स को मैसेज करने से रोकना. हर थोड़े समय में मन में ख्याल आने लगते हैं कि एक आखिरी बार बात कर लें, शायद चीजें ठीक हो जाएं. लेकिन सच ये है कि ऐसा करने से दर्द और बढ़ता है. अगर आप भी इस हालत से गुजर रहे हैं, तो ये आर्टिकल आप ही के लिए है. हाल ही में फेमस रिलेशनशिप कोच और लेखक जवाल भट्ट ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट शेयर की है. इस पोस्ट में उन्होंने कुछ बातों का जिक्र किया है. इन बातों को ध्यान में रखकर आप खुद को उन्हें बार-बार मैसेज करने से रोक सकते हैं और अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में-

एक्स को मैसेज करने से पहले याद कर लें ये बात

नंबर 1- जवाल भट्ट कहते हैं, जब भी आपको अपने एक्स को मैसेज करने या उनसे बात करने का मन हो, तो खुद से सवाल करें कि क्या आप फिर एक बार अपना मेंटल पीस खोने के लिए तैयार हैं? अगर सामने वाला हमारी कद्र नहीं करता, तो बार-बार मैसेज करके हम बस खुद को ही चोट पहुंचाते हैं.

नंबर 2- अपने मन में ये बात साफ कर लें कि उनके दिल में आपके लिए कोई दिलचस्पी नहीं है. खुद से सवाल करें कि ऐसे इंसान पर समय बर्बाद करने से क्या फायदा जिसे आपकी जरा परवाह नहीं है.

नंबर 3- समय बहुत कीमती है. खुद को समझाएं और ऐसे लोगों को समय दें जो लोग सच में आपको चाहते हैं.

नंबर 4- खुद को समझाएं कि रिश्ते तभी अच्छे चलते हैं जब दोनों तरफ से बराबर मेहनत, इमोशन और क्लैरिटी हो. अगर आपको हमेशा कनेक्शन के लिए जोर लगाना पड़े, तो ये साफ है कि रिश्ता हेल्दी नहीं है. ऐसे में पीछे हटना ही बेहतर है.

नंबर 5- जवाल भट्ट कहते हैं कि अगर कोई चीज आपको शारीरिक दर्द देती, तो आप उसे बार-बार नहीं करते. तो फिर मानसिक दर्द को भी क्यों बार-बार झेलना? अपनी मेंटल हेल्थ को भी उतनी ही अहमियत दें.

नंबर 6- जब भी मैसेज करने का मन करे, मोबाइल थोड़ी देर के लिए दूर रख दें. अगर रोना आए तो रो लें, लेकिन मैसेज न करें. दर्द को बाहर निकालना जरूरी है, लेकिन अपने आप पर कंट्रोल रखना और भी जरूरी है.

नंबर 7- अपनी बाउंड्री बनाएं. खुद को याद दिलाते रहें कि सामने वाला आपकी जिंदगी का आखिरी इंसान नहीं है. दुनिया में और भी लोग हैं जो आपकी कद्र करेंगे और आपको खुश रखेंगे.

नंबर 8- रिलेशनशिप एक्सपर्ट कहते हैं, एक्स को मैसेज न करके आप खुद की लाइफ को बेहतर बनाने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं. जितना जल्दी आप इसे समझ लेंगे, उतना जल्दी आप आगे बढ़कर अपनी जिंदगी में खुशी वापस ला पाएंगे.