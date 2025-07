बारिश के मौसम में घर में भिनभिनाने लगी हैं मक्खी? आज ही ट्राई करें ये आसान नुस्खे, एक भी नहीं आएगी नजर

How to get rid of flies in monsoon: बारिश का मौसम जहां एक तरफ ठंडी हवा और ताजगी लेकर आता है, वहीं दूसरी तरफ इस मौसम में कुछ परेशानियां भी बढ जाती हैं. इन्हीं में से एक है, मक्खियों की परेशानी. थोड़ी देर भी बारिश पड़ने पर घर में मक्खियां भिनभिनाने लगती हैं. इससे न केवल गंदगी का एहसास बढ़ जाता है, बल्कि बीमारियां भी फैलाती हैं. ऐसे में अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए बड़े काम का साबित हो सकता है.

दरअसल, डिजिटल क्रिएटर शशांक आल्शी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने कुछ आसान टिप्स और घरेलू नुस्खे बताए हैं, जिनकी मदद से आप मक्खियों से छुटकारा पा सकते हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में-

बरसात के मौसम में मक्खियों को कैसे भगाएं?

शशांक बताते हैं, मक्खियां गंदगी में पनपती हैं. इसलिए घर में सफाई का खास ख्याल रखें. बचा हुआ खाना, रोटी या बिस्किट के टुकड़े और किसी भी तरह का स्पिल यानी गिरे हुए खाने या ड्रिंक्स को तुरंत साफ करें. कूड़ेदान को रोज खाली करें और उसे ढककर रखें. अगर घर साफ-सुथरा रहेगा, तो मक्खियों को वहां रुकने की वजह नहीं मिलेगी.

एक और आसान तरीका है कमरे में एसी चलाकर रखना. मक्खियां आमतौर पर गर्म और उमस भरे माहौल में ज्यादा सक्रिय रहती हैं. ठंडे कमरे में वे ज्यादा देर नहीं टिक पातीं. अगर आपके पास एसी है, तो बारिश के दिनों में कभी-कभी उसे चलाकर मक्खियों से राहत पा सकते हैं.

वहीं, अगर एसी नहीं है या आप नेचुरल तरीके अपनाना चाहते हैं, तो ये दो घरेलू नुस्खे जरूर ट्राई करें-

नंबर 1- नमक और काली मिर्च वाला स्प्रे

2 कप उबला हुआ पानी लें.

इसमें 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर डालें.

पानी को ठंडा होने दें और फिर इसे एक स्प्रे बोतल में भर लें.

अब, इस मिश्रण को घर के कोनों, खिड़कियों और दरवाजों के पास स्प्रे करें. मक्खियां इस गंध से दूर भागती हैं.

1 चम्मच सौंठ (सूखी अदरक) पाउडर को 1 गिलास पानी में मिलाएं.

इस मिश्रण को भी स्प्रे बोतल में भरें और घर में स्प्रे करें.

यह भी मक्खियों को दूर रखने में मदद करता है.

ध्यान रखें मक्खियां सिर्फ परेशान नहीं करतीं, बल्कि कई बार बीमारियां भी फैलाती हैं. ऐसे में जरूरी है कि हम सफाई रखें और जरूरत पड़ने पर आसान घरेलू नुस्खों का सहारा लें. ऊपर बताए गए तरीके पूरी तरह से नेचुरल है और इनसे कोई नुकसान भी नहीं होता है. ऐसे में अगली बार जब बारिश में मक्खियां भिनभिनाएं, तब आप इन नुस्खों को ट्राई कर सकते हैं.