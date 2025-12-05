ब्रेकअप के बाद मूव ऑन कैसे करें? Relationship Coach ने बताया क्या करने से खुश रहेंगे आप

Relationship Tips: ब्रेकअप किसी के लिए भी आसान नहीं होता. यह दर्द और अकेलेपन से भरा समय होता है, जिससे निकलना यकीनन बेहद मुश्किल होता है. कुछ लोग सालों बीत जाने के बाद भी खुद को संभाल नहीं पाते हैं. अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है और आप खुद को खुश रखने का तरीका ढूंढ रहे हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. रिलेशनशिप एक्सपर्ट और ऑथर जवाल भट्ट ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट शेयर की है. इस पोस्ट में एक्सपर्ट ने ब्रेकअप के बाद मूव ऑन करने का तरीका बताया है. जवाल भट्ट कहते हैं, सही कदम उठाकर आप न सिर्फ इस दौर से बाहर निकल सकते हैं, बल्कि खुद को पहले से भी ज्यादा मजबूत महसूस कर सकते हैं. आइए जानते हैं एक्सपर्ट की राय-

नवजात शिशु को धूप में कितनी देर रखना चाहिए? बच्चे के लिए सुबह की धूप अच्छी है या दोपहर की, डॉक्टर से जानें

क्लोजर के इंतजार में न रहें

रिलेशनशिप एक्सपर्ट कहते हैं, सबसे पहले, एक्स से क्लोजर लेने की कोशिश न करें. कई लोग ब्रेकअप के बाद आखिरी बार बात करने या वजह जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा करना आपको और ज्यादा दर्द दे सकता है. जितनी जल्दी आप बातचीत बंद करेंगे, उतनी जल्दी आपका मन शांत होगा.

पुरानी चैट्स और फोटोज न रखें

पुरानी चैट्स या फोटोज देखना भी बंद करें. ऐसा करने से पुराने पल याद आते हैं और आप फिर से उसी भावनात्मक दर्द में फंस जाते हैं.

जावल भट्ट कहते हैं कि गम का प्रोसेस जल्दी पूरा करने की कोशिश न करें. दुख महसूस होना बिल्कुल सामान्य है. खुद को समय दें, रोने का मन हो तो रो लें, लेकिन अपने दिल को दबाएं नहीं.

ब्रेकअप के बाद बहुत लोग दोस्त बनकर रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक्स और उनके परिवार से दूरी रखना ही बेहतर होता है. इससे आपकी हीलिंग तेज होती है और आप जल्दी आगे बढ़ पाते हैं.

बदला लेने की या एक्स को अपनी कमी महसूस कराने की कोशिश बिलकुल न करें. यह आपको और अंदर से तोड़ता है.

इसी तरह, सोशल मीडिया पर उन्हें स्टॉक करना या फॉलो करना भी बंद करें. रोज-रोज उनकी लाइफ देखने से आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे.

कई लोग दर्द से बचने के लिए स्मोकिंग या शराब का सहारा लेते हैं, लेकिन इससे आपकी तकलीफ कम नहीं होती, बल्कि मानसिक और शारीरिक नुकसान बढ़ता है.

एक्स के नए पार्टनर के बारे में जानने या तुलना करने से भी बचें. इससे अनावश्यक जलन और असुरक्षा बढ़ती है.

इन सब से अलग जावल भट्ट कहते हैं, रिबाउंड रिलेशनशिप या किसी को जलाने के लिए नई रिलेशनशिप में जाना बिल्कुल गलत है. ऐसा करने से आप और उलझ जाते हैं और आपकी हीलिंग रुकी रहती है. साथ ही, पुराने एक्स से दोबारा जुड़ना भी आपको पीछे ले जा सकता है.

मूव ऑन करने का सबसे अच्छा तरीका है, खुद पर ध्यान देना. अपनी हॉबीज अपनाएं, दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं, एक्सरसाइज करें और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें. समय के साथ आपका दर्द कम होगा और आप अपनी जिंदगी में फिर से खुशी महसूस करेंगे.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

