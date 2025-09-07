Fitness Supplements in Budget: क्या आपको भी लगता है कि ग्लोइंग स्किन, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, क्वालिटी स्लीप और तेज हेयर ग्रोथ पाना महंगा या मुश्किल है. जवाब है बिल्कुल नहीं. फिटनेस और लाइफस्टाइल एक्सपर्ट रवि राजपूत ने अपने इंस्टाग्राम ravifitness07 पर शेयर किया है कि सही विटामिन्स और मिनरल्स लेने से आपकी बॉडी अपने आप बेहतर काम करने लगती है. सही समय पर सप्लीमेंट लेने से न सिर्फ आपकी मसल्स और एनर्जी बढ़ती हैं, बल्कि स्किन ग्लो, हेयर ग्रोथ और नींद की क्वालिटी (Best supplements for deep sleep and muscle recovery) भी इंप्रूव होती है. सबसे खास बात यह है कि यह सब आप सिर्फ 485 रुपए महीने के खर्च (Daily supplements for skin, hair, immunity and fitness) में कर सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे विटामिन C, मल्टीविटामिन, मैग्नीशियम और जिंक (Vitamin C, Multivitamin, Magnesium and Zinc benefits for body) का यह बजट-फ्रेंडली हैक्स आपकी बॉडी को पूरी तरह बेहतर बना सकता है.

विटामिन C: स्किन ग्लो और इम्यूनिटी बूस्ट

रवि राजपूत के अनुसार, विटामिन सी का सही इस्तेमाल आपकी स्किन और इम्यूनिटी के लिए गेमचेंजर है. दिन के खाने के बाद 500 mg (L-Ascorbic Acid) लेने से न सिर्फ आपकी इम्यूनिटी मजबूत होती है, बल्कि स्किन में ग्लो आता है और कोलेजन सपोर्ट मिलता है. यह एंटीऑक्सीडेंट आपके शरीर को एनर्जी भी देता है और थकान को कम करता है. 45 रुपए महीने में यह सप्लीमेंट लोकल जेनरिक फार्मेसी या ऑनलाइन आसानी से उपलब्ध है और ब्रांडिंग पर पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है.

मल्टीविटामिन: डेली न्यूट्रिशन कवरेज

ब्रेकफास्ट के साथ या तुरंत बाद जेनरिक मल्टीविटामिन (Generic Multivitamin) लेने से आपके डेली न्यूट्रिशन गैप पूरे होते हैं. यह सप्लीमेंट फोकस, नर्व हेल्थ, स्टैमिना और रिकवरी को बढ़ाता है. मल्टीविटामिन लेने से आपकी बॉडी को रोजाना जरूरी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जिससे आप पूरे दिन एनर्जेटिक महसूस करते हैं. रवि राजपूत की सलाह है कि 230 रुपए महीने का यह ऑप्शन सबसे स्मार्ट है, क्योंकि इसमें सिर्फ रिजल्ट पर फोकस होता है.

मैग्नीशियम: गहरी और क्वालिटी नींद

रवि राजपूत के अनुसार, Magnesium Oxide 400 mg सोने से पहले लेने से नींद की क्वालिटी में सुधार आता है. यह मसल्स रिकवरी और स्ट्रेस रिलीफ में मदद करता है और हड्डियों को मजबूत बनाता है. अच्छी नींद से आपका शरीर बेहतर तरीके से काम करता है, मसल्स तेजी से रिकवर होती हैं और अगले दिन आपकी एनर्जी और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है. 150 रुपए महीने में यह सप्लीमेंट भी बजट फ्रेंडली और आसानी से उपलब्ध है.

जिंक: हेयर ग्रोथ और टेस्टोस्टेरोन सपोर्ट

जिंक ग्लूकोनेट 50 मिग्रा (Zinc Gluconate 50 mg) डिनर के बाद लेने से हेयर ग्रोथ बूस्ट, इम्यूनिटी मजबूत, टेस्टोस्टेरोन और मसल्स सपोर्ट मिलता है. यह खासकर उन लोगों के लिए जरूरी है जो अपने बालों, मसल्स और एनर्जी पर ध्यान देना चाहते हैं. 60 रुपए महीने में यह सप्लीमेंट लोकल जेनरिक या ऑनलाइन आसानी से मिल जाता है.

बजट में पाएं स्मार्ट और फिट बॉडी

रवि राजपूत बताते हैं, 'इस बजट-फ्रेंडली स्टैक के साथ आप सिर्फ 500 रुपए महीने के बजट में ही अपने शरीर को पूरी तरह अपग्रेड कर सकते हैं. ये कोई महंगे ब्रांड नहीं, सिर्फ रिजल्ट पर फोकस हैं. सही सप्लीमेंट, सही समय और सही डोज के साथ कुछ ही समय में फर्क महसूस कर सकते हैं.'