विज्ञापन

सिंघाड़ा कैसे खाना चाहिए कच्चा या उबालकर? डॉक्टर ने बताया सही तरीका और लाजवाब फायदे

How to Eat Water Chestnuts: आज हम आपको सिंघाड़े खाने के फायदे बताने जा रहे हैं. साथ ही हम ये भी बताएंगे कि सिंघाड़े को कच्चा या उबालकर किस तरह से खाना चाहिए.

Read Time: 3 mins
Share
सिंघाड़ा कैसे खाना चाहिए कच्चा या उबालकर? डॉक्टर ने बताया सही तरीका और लाजवाब फायदे
सिंघाड़े खाने का सही तरीका क्या है?
File Photo

Singhara Khane ke Fayde: सर्दियों के मौसम में बाजार और ठेलों पर सिंघाड़ा दिखना शुरू हो जाता है. देखने में बाहर से फल हरा होता है लेकिन अंदर से ये सफेद-क्रीम रंग का निकलता है. ये मामुली सा फल कीमत में भले ही बहुत सस्ता होता है लेकिन सेहत के लिए ये बहुत फायदेमंद माना जाता है. सिंघाड़ा खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है, जिसे लोग अलग-अलग तरह से खाते हैं. कुछ लोग इसे कच्चा खाना पसंद करते हैं तो कई लोग इसे उबालकर या सब्जी बनाकर खाते हैं. इसी के चलते आज हम आपको सिंघाड़े खाने के फायदे बताने जा रहे हैं. साथ ही हम ये भी बताएंगे कि सिंघाड़े को किस तरह खाना चाहिए. इसकी जानकारी प्रसिद्ध आयुर्वेदिक डॉक्टर सलीम जैदी ने अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो शेयर कर दी है.

यह भी पढ़ें: चिकन, अंडा छोड़िए! खाना शुरू कर दें डॉक्टर की बताई ये 5 चीजें, प्रोटीन ऐसा कि मीट भी फेल

सिंघाड़े में मौजूद पोषक तत्व

डॉक्टर सलीम बताते हैं कि सिंघाड़े के अंदर कैलोरीज बहुत कम होती हैं और न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं. इसके अलावा इसमें फाइबर भी काफी ज्यादा होता है जो पेट और वेट लॉस के लिए बहुत फायदेमंद होता है. साथ ही सिंघाड़े में पोटेशियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है जो सेहत के लिए लाभदायक होता है. 

वेट कंट्रोल

डॉक्टर सलीम बताते हैं कि जो लोग वजन कम करना चाहते हैं उन्हें अपनी डाइट में सिंघाड़े को जरूर शामिल करना चाहिए. दरअसल, इसमें फाइबर बहुत ज्यादा पाया जाता है जो लंबे समय तक पेट को भरा रखता है. साथ ही इसके सेवन से पेट भी साफ रहता है और डायजेशन बेहतर हो जाता है.

हेल्दी हार्ट

डॉक्टर सलीम बताते हैं कि सिंघाड़े में सोडियम कम और पोटेशियम ज्यादा मात्रा में होता है जो बीपी रोगियों के लिए बहुत सेहतमंद होता है. ऐसे में जब बीपी कंट्रोल रहता है तो हार्ट पर भी प्रेशर कम पड़ता है और दिल स्वस्थ रहता है.

डायबिटीज

अगर आप शुगर रोगी हैं तो अपनी डाइट में सिंघाड़े को जरूर शामिल करें. रोजाना सिंघाड़ा खाने से बढ़े हुए शुगर लेवल को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है. डॉक्टर सलीम बताते हैं सिंघाड़े में लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स और कम कैलोरीज होती हैं जो शुगर को मेनटेन करने में मदद करती हैं. 

कैसे खाएं सिंघाड़ा?

आमतौर पर लोग सिंघाड़े को उसका छिलका हटाकर कच्चा ही खाते हैं. डॉक्टर सलीम बताते हैं कि आप सिंघाड़े को उबालकर भी खा सकते हैं. हालांकि इसे कैसे भी खाया जाए, फायदे दोनों तरीकों में बराबर ही मिलते हैं.

इस बात का रखें ध्यान

डॉक्टर सलीम जैदी के अनुसार रात को सिंघाड़ा खाने से बचना चाहिए. दरअसल, इसकी तासीर ठंडी होती है जिससे स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं आपको झेलनी पड़ सकती हैं. 

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Lifestyle News, Singhara, Water Chestnuts Benefits
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com