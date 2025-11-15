चिकन, अंडा छोड़िए! खाना शुरू कर दें डॉक्टर की बताई ये 5 चीजें, प्रोटीन ऐसा कि मीट भी फेल

5 Vegetarian Food Items: हमारी बॉडी के लिए प्रोटीन बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है. मांसपेशियों, हड्डियों, त्वचा और बालों को मजबूत बनाए रखने के लिए शरीर में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होना अहम भुमिका निभाता है. वहीं, अगर प्रोटीन की कमी हो जाए तो थकान, कमजोरी, बाल झड़ना, त्वचा संबंधी समस्याएं झेलनी पड़ सकती हैं. अक्सर प्रोटीन के लिए चिकन, अंडा, मीट खाने की सलाह दी जाती है. लेकिन शाकाहारी (वेजिटेरियन) लोगों के लिए यहां समस्या खड़ी हो जाती है कि वे क्या खाएं. अगर आप भी वेजिटेरियन हैं और अपनी डाइट में प्रोटीन बढ़ाना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए ही है. आज हम आपको 5 ऐसे वेज फूड आइटम्स बताने जा रहे हैं जो प्रोटीन के मामले में मीट को भी फेल कर सकते हैं. यह जानकारी गेस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर पाल मणिकम ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से एक वीडियो शेयर कर दी है.

1. स्प्राउट मूंग दाल (Sprouted Moong Dal)

अगर आप चिकन-अंडा नहीं खाते हैं और डाइट में प्रोटीन ज्यादा करना चाहते हैं तो आप स्प्राउट मूंग दाल का सेवन कर सकते हैं. डॉक्टर पाल बताते हैं कि 100 ग्राम मूंग दाल में 7 ग्राम प्रोटीन होता है. इसे खाने से पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याओं में भी राहत मिलती है.

शरीर के लिए टोफू बहुत ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. इसके सेवन से हड्डियों-मांसपेशियों में मजबूती मिलती है और वेट भी कंट्रोल रहता है. डॉक्टर पाल के अनुसार 100 ग्राम टोफू में करीब 8 ग्राम प्रोटीन होता है. वेजिटेरियन लोग इसका नियमित रूप से सेवन कर सकते हैं.

ग्रीक योगर्ट पेट से जुड़ी समस्याओं में राहत दिलाने के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है. साथ ही ये प्रोटीन का भी बहुत अच्छा सोर्स है. जानकारी के लिए बता दें कि 100 ग्राम ग्रीक योगहर्ट में 10 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है.

डॉक्टर पाल के अनुसार 100 ग्राम लो फैट पनीर में 18 ग्राम प्रोटीन होता है. इसे खाने से हड्डियां मजबूत होती बै, इम्यूनिटी बढ़ती है और साथ में वेट भी कंट्रोल रहता है. वेजिटेरियल लोग इसे अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं.

टेंपे एक इंडोनेशियाई खाने का आइटम है जो सोयाबीन से बनाया जाता है. डॉक्टर पाल बताते हैं कि 100 ग्राम टेंपे में करीब 19 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है. शरीर में प्रोटीन बढ़ाने के लिए ये बहुत ही लाभदायक साबित हो सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.