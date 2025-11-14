रोज एक घंटा फालतू सोने से शरीर पर क्या असर पड़ता है? रिसर्च में हुआ खुलासा

Sleeping 1 Extra Hour Daily: अच्छी सेहत के लिए अच्छी नींद बेहद जरूरी है. ये बात हर कोई जानता है. यही वजह है कि हेल्थ एक्सपर्ट्स भी रोज 8 से 9 घंटे सोने की सलाह देते हैं. लेकिन क्या होगा अगर आप अपनी जरूरत के हिसाब से रोज 1 घंटा फालतू यानी रोज 1 घंटा एक्स्ट्रा सोने लगें तो? इसे लेकर यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैरोलिना (University of South Carolina) द्वारा एक रिसर्च की गई. आइए जानते हैं इस रिसर्च में क्या कुछ हुआ और किस तरह के नतीजे सामने आए.

रोज एक्स्ट्रा नींद लेने से क्या होता है?

इस रिसर्च में 36 लोगों को शामिल किया गया. दो ग्रुप बाटे गए. दोनों ग्रुप को लगातार 8 हफ्तों तक एक जैसी डाइट दी गई और सबको कैलोरी डेफिसिट में रखा गया (यानी जितनी कैलोरी ली, उससे ज्यादा खर्च की गई). बस फर्क इतना था कि एक ग्रुप के लोग रोज एक घंटा ज्यादा सोते थे और दूसरे ग्रुप के लोग रोज एक घंटा कम.

8 हफ्तों बाद जब नतीजे सामने आए तो देखा गया कि दोनों ग्रुप्स का वजन थोड़ा घट गया था. दोनों का वेट लॉस बराबर ही था लेकिन वजन घटने का तरीका अलग था.

जो लोग ज्यादा देर तक सोते थे, उनका 83% वजन बॉडी फैट से कम हुआ था. यानी शरीर में एक्स्ट्रा चर्बी कम होने के कारण वेट लॉस हुआ.

वहीं, जो लोग कम सोए, उनका 85% वजन मसल्स (मांसपेशियों) से घटा.

यानी ज्यादा नींद लेने वाले लोगों का वजन हेल्दी तरीके से घटा, जबकि कम नींद लेने वालों का वजन गलत तरीके से मसल्स कम होकर घटा, जिससे उनका शरीर कमजोर हो गया.

रिसर्च के नतीजों से साफ था कि रोज एक घंटे की कम नींद भी आपकी सेहत पर बड़ा असर डालती है. रोज एक घंटा कम सोने से शरीर में स्ट्रेस बढ़ता है और हार्मोन बिगड़ने लगते हैं. इससे फैट बर्न होना मुश्किल हो जाता है और भूख भी ज्यादा लगती है. नतीजा वजन फिर से बढ़ सकता है और शरीर थका-थका रहता है.

वहीं, जब हम अच्छी नींद सोते हैं, तब शरीर खुद को रिपेयर करता है, मसल्स बनते हैं और एनर्जी वापस आती है. अगर नींद पूरी नहीं होती, तो ये सारे काम रुक जाते हैं और शरीर कमजोर पड़ने लगता है. ऐसे में नींद के साथ समझौता न करें. हेल्दी रहने के लिए सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज नहीं, बल्कि रोज 8 से 9 घंटे की नींद भी जरूर लें. रोज एक घंटा ज्यादा सोना भी आपके शरीर को मजबूत और फिट बना सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.