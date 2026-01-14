विज्ञापन

सर्दियों में भीगे जूतों को जल्दी कैसे सुखाएं? ये रही 4 आसान ट्रिक, मिनटों में सूख जाएंगे शूज

How to Dry Shoes in Winters: आज हम आपको 4 ऐसी आसान टिप्स और ट्रिक्स बताने जा रहे हैं जिनकी मदद से आप जूतों को मिनटों में सुखा सकते हैं. इससे न तो शूज की क्वालिटी खराब होगी और न ही चमक जाएगी. आइए जानते हैं...

सर्दियों में जूतों को जल्दी कैसे सुखाएं?
Shoes Drying Tips and Tricks: अच्छे और स्टाइलिश जूते पूरे आउटफिट में चार-चांद लगा देते हैं. कई लोग अपने पूरे आउटफिट से ज्यादा खर्चा, जूते खरीदने में कर देते हैं. लेकिन लगातार इस्तेमाल करने के कारण जूते गंदे हो जाते हैं, जिसका असर पूरे लुक पर भी पड़ता है. ऐसे में जूतों को धोना ही आखिरी ऑप्शन बचता है. सर्दियों में हम जूते धो तो लेते हैं, लेकिन सर्द हवाओं और कम धूप होने के कारण शूज जल्दी सूखते नहीं हैं, जिस वजह से कभी-कभार वे खराब भी हो जाते हैं. इसी कड़ी में आज हम आपको 4 ऐसी आसान टिप्स और ट्रिक्स बताने जा रहे हैं जिनकी मदद से आप जूतों को मिनटों में सुखा सकते हैं. इससे न तो शूज की क्वालिटी खराब होगी और न ही चमक जाएगी. आइए जानते हैं...

1. टिश्यू पेपर या अखबार का करें इस्तेमाल

जूतों को सूखाने के लिए अतिरिक्त पानी को सुखाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है. इसके लिए आप टिश्यू पेपर या अखबार का इस्तेमाल कर सकते हैं. यह दोनों चीजें पानी को आसानी से सोख लेती हैं और जूतों को जल्दी सुखाने में मदद करती हैं. आप जूते के अंदर टिश्यू पेपर या अखबार का रोल बनाकर डाल सकते हैं.

2. हवा और धूप वाली जगह पर रखें

जूतों को ब्लोअर और हीटर से सूखाने से बचना चाहिए. इससे जूतों की क्वालिटी खराब और चमक फीकी पड़ सकती है. ऐसे में आप जूतों को ऐसी जगह रखें जहां धूप और हवा का फ्लो काफी अच्छी हो. गर्म तापमान और हवा से जूते जल्दी सूख जाएंगे. साथ ही क्वालिटी भी खराब नहीं होगी.

3. इनसोल निकाल दें

जूतों को जल्दी सुखाने के लिए आप उसके अंदर का इनसोल निकाल दें. ऐसा इसलिए क्योंकि जूतों में सबसे ज्यादा समय तक इनसोल भीगा रहता है, जिससे जूते जल्दी सूखते नहीं है. साथ ही आप जूतों को हल्के हाथों से दबाकर भी अतिरिक्त पानी निकाल सकते हैं. ध्यान रहे कि आप शूज को ज्यादा मोड़े नहीं, वरना शेप भी खराब हो सकती है.

4. नमी सुखाने के लिए ट्रिक

अगर आपके शूज सूख गए हैं लेकिन बस हल्की नमी रह गई है तो आप यह ट्रिक अपना सकते हैं. इसके लिए आप एक कपड़े की पोटली में नमक भरकर जूतों के अंदर रख दें. इससे नमक पूरी नमी सोख लेगा. इसके अलावा आप सिलिका जेल पैकेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

