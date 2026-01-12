विज्ञापन

वॉशिंग मशीन में वूलन स्वेटर कैसे धोने चाहिए? ये रही 4 आसान टिप्स, नए जैसा रहेगा कपड़ा

Winter Cloth Care Tips: आज हम आपको ऐसी 4 ट्रिक्स बताने जा रहे हैं, जिनकी मदद से आप वॉशिंग मशीन में स्वेटर धोते समय उनकी चमक को नए जैसा बनाए रख सकते हैं. आइए जानते हैं...

Read Time: 3 mins
Share
वॉशिंग मशीन में वूलन स्वेटर कैसे धोने चाहिए? ये रही 4 आसान टिप्स, नए जैसा रहेगा कपड़ा
वॉशिंग मशीन में वूलन स्वेटर कैसे धोएं?
Freepik

Tips to Clean Woolen Sweater: सर्दियों में शरीर को ठंडी हवाओं से बचाने के लिए वूलन कपड़े पहनना बहुत जरूरी होता है. लेकिन इस मौसम में इन कपड़ों की केयर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है. कई बार हाथों से कपड़े धोने से इनकी चमक चली जाती है और एक ही बार के वॉश में यह पुराने जैसे लगने लगते हैं. अक्सर लोग वूलन स्वेटर को वॉशिंग मशीन में धोने से बचते हैं, लेकिन अगर सही तरीका अपनाया जाए तो इन्हें घर पर ही आसानी से क्लीन और फ्रेश रखा जा सकता है. इसी कड़ी में आज हम आपको ऐसी 4 टिप्स बताने जा रहे हैं, जिनकी मदद से आप वॉशिंग मशीन में स्वेटर धोते समय उनकी चमक को नए जैसा बनाए रख सकते हैं...

यह भी पढ़ें: Prada ने लॉन्च किया 'चाय की खुशबू' वाला Perfume, जानें कितनी होगी एक बोतल की कीमत

1. कपड़े को उल्टा करके धोएं

हमेशा ध्यान रखें कि आप जब भी आप वॉशिंग मशीन में वूलन कपड़े धोएं तो आप उन्हें अंदर की तरफ पलट कर यानी उल्टा कर ही डालें. इससे कपड़ा सामने की तरफ से सुरक्षित रहेगा और चमक भी नहीं जाएगी.

2. ठंडे पानी का करें इस्तेमाल

अधिकतर लोग कपड़े धोने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं लेकिन यह वूलन कपड़ों के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक होता है. इससे कपड़े सिकुड़ जाते हैं जिससे शेप खराब होने के चांस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं. ऐसे में आप वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने के लिए ठंडे पानी का ही इस्तेमाल करें.

3. हार्ड डिटर्जेंट का न करें प्रयोग

वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने के लिए कभी भी केमिकल वाले हार्ड डिटर्जेंट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इससे कपड़ों का रंग फीका पड़ सकता है. इसी वजह से आप कपड़े धोने के लिए हमेशा माइल्ड डिटर्जेंट का प्रयोग करें. इससे कपड़े खराब होने से बच जाएंगे.

4. यह मोड है सबसे बेहतरीन

वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने के लिए कई तरह के मोड दिए जाते हैं. ऐसे में वूलन कपड़ों को धोने के लिए जेंटल और वूल मोड का ही इस्तेमाल करना चाहिए. इससे कपड़े सुरक्षित और नए जैसे बने रहते हैं. साथ ही बिना किसी तरह के नुकसान से कपड़ों से गंदगी निकल जाती है. 

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Tips To Clean Woolen Sweater, Lifestyle News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com