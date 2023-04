गंदे मैले पैर के पंजे हो जाएंगे चमकदार, इन आसान स्टेप्स को फॉलो कर घर पर कीजिए Pedicure, वीडियो देखिए यहां

दांत के पीलेपन और मुंह की बदबू से लोग आपसे बनाने लगे हैं दूरी? अब से इस देसी पाउडर से करें ब्रश

घर पर कैसे करें पेडिक्योर

स्टेप 1

सबसे पहले आप एक टब में गुनगुना पानी कर लीजिए, फिर उसमें बेकिंग सोडा, लेमन जूस, दूध और कुछ गुलाब की पंखुड़ियां मिला लीजिए. अगर आपने नेल पेंट लगाया है तो उसे रिमूव करके अपने पंजों को पानी में 10 मिनट के लिए डुबोकर रखिए. इसके बाद रेजर से उंगलियों के बालों को साफ कर लीजिए. और डेड स्किन को भी हटा लीजिए.

स्टेप 2

अब आप एक कटोरी में टैन रिमूवल पैक बना लीजिए. इसके लिए आप बेकिंग सोडा, टमाटर का जूस और लेमन जूस मिलाकर पैरों पर लगा लीजिए. 5 मिनट तक पैक को लगाकर रखिए, इसके बाद साफ पानी से धो लीजिए.

स्टेप 3

अब आप पैरों की स्क्रबिंग करिए. इसके लिए आप स्क्रब पैक बनाइए इन चीजों को मिलाकर- कॉफी, लेमन जूस, चीनी और दही. अब आप इन्हें पैरों पर 10 मिनट लगाकर अच्छे से स्क्रब करें. अब पैरों को फिर से साफ पानी में डुबोकर अच्छे से साफ कर लीजिए. फिर तौलिए से पैर को सुखा लीजिए. फिर उनपर मॉइश्चराइजर क्रीम लगाइए. अब आपके पेडिक्योर कंप्लीट हो जाता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

