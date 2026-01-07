रोज सुबह Oil Pulling करने से क्या होता है? डॉक्टर हंसा योगेंद्र ने बताए तेल से कुल्ला करने के फायदे और सही तरीका

Oil Pulling Benefits in Hindi: अधिकतर लोगों को दांतों और मसूड़ों से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसका असर धीरे‑धीरे पूरी सेहत पर भी पड़ सकता है. बेहतर स्वास्थ्य के लिए ओरल हाइजीन बनाए रखना उतना ही जरूरी है, जितना शरीर के बाकी हिस्सों की देखभाल करना. इसी के चलते आज हम आपको ऑयल पुलिंग यानी तेल से कुल्ला करने के बारे में बताने जा रहे हैं. जानकारी के लिए बता दें कि यह एक प्राचीन आयुर्वेदिक तकनीक है, जो दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में मदद करती है. इससे मुंह के बैक्टीरिया कम होते हैं और ओरल हेल्थ बेहतर बनी रहती है. इसी कड़ी में आज हम आपको रोज सुबह ऑयल पुलिंग के फायदे और सही तरीका बताने जा रहे हैं. इसकी जानकारी प्रसिद्ध योग गुरु और लेखक डॉक्टर हंसा योगेंद्र ने अपने यूट्यूब चैनल से वीडियो शेयर कर दी है.यह भी पढ़ें: क्या सादे पानी से भाप लेना ठीक होता है? डॉक्टर ने बताया भाप लेने के लिए पानी में क्या मिलाना चाहिए
ऑयल पुलिंग के फायदे1. कम होते हैं बैक्टीरिया
डॉक्टर हंसा योगेंद्र के मुताबिक, रोजाना ऑयल पुलिंग करने से मुंह में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया धीरे‑धीरे कम होने लगते हैं. परिणामस्वरूप इससे मुंह की बदबू, दांतों और मसूड़ों में दर्द, सूजन और इंफेक्शन जैसी समस्याओं से राहत मिल सकती है.2. मुंह की बदबू होती है दूर
अगर आपके मुंह से बदबू आती है तो आप रोजाना ऑयल पुलिंग कर सकते हैं. डॉक्टर के अनुसार इससे बजबू वाले बैक्टीरिया और टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं और सांस में ताजगी का एहसास होता है.3. दांत होते हैं सफेद
दातों के पीलेपन से छुटकारा दिलाने के लिए भी नियमित रूप से ऑयल पुलिंग करना बहुत लाभदायक होता है. साथ ही इससे धीरे-धीरे दांत सफेद और चमकदार होने लगते हैं.ऑयल पुलिंग के लिए कौन से तेल का इस्तेमाल करें?
डॉक्टर हंसा जी बताती हैं कि ऑयल पुलिंग के लिए नारियल तेल और तिल के तिल का तेल का इस्तेमाल किया जाता है. दोनों ही अपने आप में बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं और ओरल हेल्थ को स्वस्थ बनाए रखते हैं.ऑयल पुलिंग का सही तरीका
ऑयल पुलिंग करने के लिए सबसे पहले 1 चम्मच नारियल तेल या तिल का तेल लें और उसे मुंह में डालकर धीरे‑धीरे दांतों और मसूड़ों के बीच अच्छे से घुमाएं. ध्यान रखें कि तेल को निगलना नहीं है, केवल मुंह के अंदर चारों तरफ घुमाना है. ऐसा आपको कम से कम 15 मिनट तक करना है. वहीं, अगर आप पहली बार ऑयल पुलिंग कर रहे हैं तो आप सिर्फ 5 मिनट भी कर सकते हैं. इसके बाद इस तेल को थूक दें और गुनगुने पानी से कुल्ला कर लें. अच्छे रिजल्ट्स पाने के लिए आप केवल एक हफ्ता ऑयल पुलिंग करें और फिर 3 महीने का ब्रेक लें.
अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.
