Kitchen Hacks: केमिकल वाले क्लीनर छोड़िए, किचन में रखी इन चीजों से चमका डालें तांबे-पीतल के बर्तन, हो जाएंगे एकदम नए जैसे

How to Clean Copper Brass Utensils At Home: आज हम आपको किचन में रखी कुछ चीजों की मदद से तांबे-पीतल के बर्तनों को साफ करने का आसान तरीका बताने जा रहे हैं. इनसे मैले और गंदे दिखने वाले बर्तन एकदम नए जैसे चमक सकते हैं.

तांबे-पीतल के बर्तन घर पर कैसे चमकाएं?
  • तांबे और पीतल के बर्तनों को साफ करने के लिए बाजार के महंगे केमिकल क्लीनर की बजाय घरेलू उपाय बेहतर होते हैं.
  • नींबू और नमक का उपयोग करके बर्तनों की सतह से मैल और कालापन आसानी से हटाया जा सकता है.
  • विनेगर और बेकिंग सोडा मिलाकर तैयार पेस्ट बर्तनों को चमकाने और साफ करने में प्रभावी रहता है.
Tamba Pital Ke Bartan Kaise Chamkaye: अधिकतर घरों की किचन और मंदिर में तांबे-पीतल के बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता है. जब इन बर्तनों को नया खरीदकर लाया जाता है तो ये बहुत चमकते हैं लेकिन समय के साथ-साथ इनकी चमक फीकी पड़ जाती है और बहुत ही जल्दी ये पुराने दिखने लगते हैं. इन्हें साफ करने के लिए लोग बाजार से केमिकल वाले क्लीनर लाते हैं लेकिन इससे कभी-कभी कुछ खास फायदा नहीं देखने को मिलता है. इसके अलावा बाजार के प्रोडक्ट्स कभी-कभार बहुत महंगे भी पड़ जाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं आपके घर की किचन में ही कुछ ऐसी चीजें मौजूद हैं जिनकी मदद से तांबे-पीतल के बर्तनों को साफ किया जा सकता है. इन चीजों को सही तरीके से इस्तेमाल करने से बर्तन मिनटों में एकदम नए जैसे भी चमक सकते हैं.

1. नींबू और नमक

आपकी रसोई में रखा नींबू और नमक तांबे और पीतल के बर्तनों को बहुत ही आसानी से चमका सकता है. इसके लिए आप नींबू को बीच में से आधा काट लें और फिर उसपर नमक छिड़कर बर्तनों को साफ करें. इससे सभी प्रकार का मैल और कालापन मिनटों में दूर हो जाएगा. कम समय में बर्तन को नए जैसा चमकाने के लिए ये नुस्खा बहुत ही ज्यादा कारगर माना जाता है.

2. विनेगर और बेकिंग सोडा

महंगे केमिकल वाले क्लीनर छोड़ आप विनेगर और बेकिंग सोडा की मदद से तांबे-पीतल के बर्तनों को साफ कर सकते हैं. इसके लिए आप एक कटोरी में विनेगर लें और उसमें 2 चम्मच बेकिंग सोडा मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लें. अब इस पेस्ट को बर्तनों पर लगाएं और 15 मिनट के लिए छोड़ दें. इसके बाद ब्रश की मदद से अच्छी तरह से रगड़ें और पानी से धो दें. ऐसा करने से बर्तन एकदम नए जैसे चमक सकते हैं. 

3. बेकिंग सोडा और नींबू

इसके लिए आप बेकिंग सोडा में नींबू का रस मिलाकर एक पेस्ट तैयार कर लें. अब इस पेस्ट को बर्तन पर लगाएं और ब्रश की मदद से अच्छे से रगड़ें. इसके बाद गुनगुने पानी से बर्तन को धो दें. इससे बर्तनों में नए जैसी चमक वापिस से लौट सकती है.

4. टमाटर और नमक

टमाटर के अंदर मौजूद एसिडिक गुण बर्तनों के मैल और गंदगी को साफ करने में काफी लाभदायक साबित होते हैं. इसके लिए आप एक टमाटर को बीच में से काट दें. अब इस कटे हुए टमाटर पर नमक छिड़कें और फिर बर्तन पर रगड़ें. इससे बर्तन आसानी से साफ हो सकते हैं. 

