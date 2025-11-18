असली गुड़ की पहचान कैसे करें? MasterChef ने बताया सर्दियों में गुड़ खरीदते वक्त इन 3 बातों पर जरूर दें ध्यान

How to test pure jaggery: सर्दी के मौसम में अधिकतर लोग गुड़ खाना पसंद करते हैं. यह न सिर्फ स्वाद बढ़ाता है, बल्कि सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है. हालांकि, बाजार में मिलने वाला हर गुड़ असली हो, यह जरूरी नहीं. आज के समय में अधिकतर दुकानदार ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में गुड़ में मिलावट कर बैचते हैं. इस तरह का गुड़ खाने से आपको कई नुकसान झेलने पड़ सकते हैं. इसी कड़ी में यहां हम आपको असली और नकली गुड़ की पहचान करने के लिए कुछ आसान टिप्स बता रहे हैं. ये टिप्स हाल ही में मास्टरशेफ पंकज भदौरिया ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर की है.

अपने इंस्टा हैंडल पर शेयर किए गए एक वीडियो में पंकज भदौरिया बताती हैं, गुड़ खरीदते समय सिर्फ तीन बातों का ध्यान रखना है-

नंबर 1- रंग देखकर पहचानें

सबसे पहले गुड़ का रंग ध्यान से देखें और हमेशा डार्क कलर वाला गुड़ ही खरीदें. पंकज भदौरिया के अनुसार, सफेद या हल्के सुनहरे रंग वाला गुड़ केमिकल से साफ करके या ब्लीच करने बनाया जाता है. वहीं, गहरा भूरा या डार्क कलर वाला गुड़ ज्यादा प्राकृतिक और शुद्ध होता है. गहरे रंग का गुड़ गन्ने के रस से बिना ज्यादा प्रोसेसिंग के बनाया जाता है, इसलिए इसकी पौष्टिकता भी अधिक रहती है.

अगर गुड़ चखने पर हल्का नमकीन महसूस हो, तो समझ लीजिए कि यह पुराना गुड़ है. समय बीतने के साथ गुड़ के अंदर मौजूद मिनरल्स नमकीन स्वाद देने लगते हैं. ऐसे गुड़ में ताजगी और पोषक गुण कम हो जाते हैं. इसलिए हमेशा ऐसा गुड़ चुनें जिसका स्वाद मीठा और ताजा लगे या जिसमें बिल्कुल भी नमकीनपन न हो.

असली गुड़ पहचानने का तीसरा आसान तरीका है उसकी कठोरता. अगर गुड़ हाथ से आसानी से टूट जाए या बहुत नरम लगे, तो यह केमिकल से तैयार किया गया होता है. असली और बिना मिलावट का गुड़ आमतौर पर सख्त होता है और उसे तोड़ने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है.

इस तरह थोड़ी-सी सावधानी रखकर आप आसानी से असली और मिलावट-मुक्त गुड़ घर ला सकते हैं. ऐसा गुड़ न सिर्फ स्वादिष्ट होता है, बल्कि सेहत के लिए भी ज्यादा फायदेमंद साबित होता है.

