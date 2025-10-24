विज्ञापन

नारियल फोड़ने की ये ट्रिक 99% लोग नहीं जानते होंगे! पलभर में पूरा साबुत गोला खोल से निकल आएगा बाहर

Nariyal Todne Ka Tarika: नारियल फोड़ने का यह तरीका मशहूर शेफ कुणाल कपूर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. वीडियो में शेफ कुणाल चुटकियों में नारियल फोड़ने का तरीका बताते हैं.

Read Time: 3 mins
नारियल फोड़ने की ये ट्रिक 99% लोग नहीं जानते होंगे! पलभर में पूरा साबुत गोला खोल से निकल आएगा बाहर
नारियल फोड़ने का सही तरीका
iStock

अक्सर लोगों का कच्चा नारियल फोड़ने में पसीने छूट जाते हैं और कभी पूरा साबूत का साबूत नारियल खोल से बाहर नहीं निकलता और सूखा नारियल फोड़ते समय नारियल को अंदर से निकालने की चुनौती आती है. अगर, आप भी नारियल को साबूत निकालना चाहते हैं तो मशहूर शेफ कुणाल कपूर के द्वारा बताया गया तरीका आपके काम आ सकता है. दरअसल, नारियल खाना शरीर के लिए फायदेमंद होता है. नारियल में पानी और बहुत पोषक तत्व होते हैं. इसके साथ ही नारियल का पानी भी सेहत के लिए फायदेमंद होता है. यह शरीर को भरपूर एनर्जी प्रदान करता है और इलेक्ट्रोलाइट्स का एक प्रमुख स्रोत है. हरे कच्चे नारियल के साथ-साथ सूखा नारियल भी होता है, जिसे अक्सर पूजा के दौरान खाया जाता है. इसका इस्तेमाल नारियल की चटनी और कई अन्य व्यंजनों में भी किया जाता है. सूखा नारियल भी सेहतमंद होता है, लेकिन नारियल को फोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है. चलिए आपको बताते हैं नारियल को फोड़ने का सबसे आसान और सिंपल तरीका क्या है.

नारियल फोड़ने का यह तरीका मशहूर शेफ कुणाल कपूर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. वीडियो में शेफ कुणाल चुटकियों में नारियल फोड़ने का तरीका बताते हैं. वह नारियल को उसके सख्त खोल से बाहर निकालने का आसान तरीका भी बताते हैं.

नारियल फोड़ना

शेफ कुणाल नारियल का बाहरी आवरण हटाते हैं. थोड़ा जोर लगाने पर आप इस आवरण को छील सकते हैं. नारियल के खोल से इस आवरण को हटाए बिना नारियल को फोड़ना आसान नहीं होगा. इसके बाद, अगर आप आवरण हटाकर नारियल को देखेंगे, तो पाएंगे कि आवरण पर तीन प्राकृतिक रेखाएं हैं.

हथौड़े से नारियल को हल्के हाथ से फोड़ें

आपको बस इन रेखाओं को किसी भारी चीज से बार-बार मारना है. इससे ये जल्दी टूट जाएंगी. शेफ बेलन की मदद से नारियल को फोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं. अगर आप बेलन से रेखाओं पर 3-4 बार मारेंगे, तो नारियल टूट जाएगा. आप भी इस आसान और आसान तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं.

नारियल फोड़ने का आसान तरीका

नारियल के फटने पर उसके खोल में फंसे नारियल को निकालना बहुत मुश्किल होता है. कभी आप चाकू की मदद से, तो कभी चम्मच की मदद से उसे निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो टूटकर टुकड़ों में बाहर आ जाता है, लेकिन अगर आप गैस चूल्हा चालू करें और नारियल को उस पर 30 से 35 सेकंड के लिए रखें. उसे गैस से उतार लें. उसे एक कपड़े में रखकर अच्छी तरह पकड़ें और फिर चाकू की मदद से नारियल को निकालें, तो पल भर में नारियल ढीला होकर कठोर खोल से बाहर आ जाएगा.

