सुबह का रूटीन कैसा होना चाहिए? Doctor Hansaji ने बताया सुबह क्या करने से फोकस और ताकत बढ़ती है, मूड पर भी दिखता है असर

Morning Routine: कई लोग सुबह उठते ही सुस्ती, थकान और स्ट्रेस महसूस करते हैं. इसका असर फिर उनके पूरे दिन पर भी नजर आता है. दिनभर शरीर थका-थका रहता है, दिमाग काम नहीं कर पाता, चीजों पर फोकस नहीं रहता और व्यक्ति खुद को बीमार महसूस करने लगता है. अगर आपके साथ भी अक्सर ऐसा होता है, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. मशहूर योग गुरु और लेखक हंसा योगेन्द्र ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में डॉक्टर हंसाजी ने 6 ऐसी आसान आदतों के बारे में बताया है, जो सुबह करने से दिमाग तेज होता है, बॉडी भी एनर्जेटिक रहती है, साथ ही आपका मूड भी दिनभर अच्छा रहता है. आइए जानते हैं इनके बारे में-

सर्दियों में कब्ज को जल्दी ठीक करने के लिए क्या खाएं? डाइटिशियन ने बताया बस 3 चीजें खाने से रोज साफ होगा पेट

सुबह सोकर उठने के बाद क्या करें?

रात भर सोने के बाद शरीर को पानी की जरूरत होती है. सुबह उठते ही एक गिलास पानी पीने से ब्रेन तक ऑक्सीजन और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है. इससे दिमाग एक्टिव और फोकस्ड महसूस करता है. यह छोटी सी आदत पूरे दिन शरीर की एनर्जी बनाए रखने में मदद करती है.

हंसाजी के अनुसार 5–10 मिनट अनुलोम-विलोम करने से ब्रेन शांत होता है और सोचने-समझने की क्षमता बेहतर होती है. गहरी सांस लेने से तनाव कम होता है और दिमाग ज्यादा तेजी से काम करने लगता है. ऐसे में सुबह थोड़ी देर अनुलोम-विलोम प्राणायाम जरूर करें.

योग गुरु के मुताबिक, हर सुबह कुछ मिनट अपनी डायरी में लिखने की आदत ब्रेन पावर बढ़ाती है. इससे सोचने की क्षमता, मेमोरी और फोकस बेहतर होते हैं. ऐसे में आप रोज सुबह अपनी डायरी में अपने दिन का लक्ष्य लिख सकते हैं या अपने सपनों और विचार के बारे में लिख सकते हैं. इस छोटी सी आदत से आपका मन हल्का होता है और आप अच्छा महसूस करते हैं.

हर दिन कुछ नया करने की कोशिश करें, जैसे- नई भाषा सीखना, कोई नया शौक या अलग काम करना. नई चीजें दिमाग को चुनौती देती हैं और न्यूरल कनेक्शन मजबूत बनाती हैं. इससे दिमाग तेज, क्रिएटिव और एक्टिव रहता है.

सुबह किसी मंत्र का जाप या मेडिटेशन करें. इससे मन शांत होता है, ब्रेन रिलैक्स होता है, जिससे आपका फोकस बढ़ता है. हंसाजी के अनुसार, इससे मेमोरी और इमोशनल बैलेंस भी बेहतर होता है.

इन सब से अलग योग गुरु हफ्ते में कम से कम एक बार कोई आउटडोर एक्टिविटी जैसे दौड़ना, साइकिल चलाना, खेलना या ट्रैकिंग करने की सलाह देती हैं. इससे दिमाग में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, मूड अच्छा होता है और समस्या हल करने की क्षमता भी मजबूत होती है.

योग गुरु के मुताबिक, अगर आप रोज सुबह इन 6 आदतों को अपनाते हैं, तो इससे आपका दिमाग तेज होगा, याददाश्त मजबूत होगी और आपका पूरा दिन एनर्जी से भरा रहेगा. ऐसे में आप आज से ही इसकी शुरुआत कर सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.