जींस को कितने दिन में धोना चाहिए? डॉक्टर से जान लें जवाब

How often you should wash your jeans: हम में से ज्यादातर लोग जींस को बार-बार नहीं धोते, क्योंकि माना जाता है कि ज्यादा धोने से उसका रंग और फिट खराब हो जाता है. लेकिन क्या आपको पता है कि लंबे समय तक जींस न धोने से उसमें बैक्टीरिया और गंदगी जमा हो सकती है? इसी कड़ी में एम्स और हार्वर्ड से प्रशिक्षित मशहूर डॉक्टर सौरभ सेठी ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो में डॉक्टर ने बताया कि कितनी बार पहनने के बाद जींस को धोना जरूरी हो जाता है. आइए जानते हैं इस बारे में-

क्या कहते हैं डॉक्टर?

डॉक्टर सौरभ सेठी बताते हैं, जींस को हर चार बार पहनने के बाद धो लेना चाहिए. अगर उसमें बदबू आने लगे या दाग-धब्बे दिखने लगें, तो और भी जल्दी धो लें. इससे न केवल आपकी जींस साफ रहेगी, बल्कि त्वचा पर संक्रमण का खतरा भी कम होगा.

डॉक्टर सेठी कहते हैं हमारी रोजमर्रा की सफाई की आदतें हमारी सेहत पर सीधा असर डालती हैं. जींस से अलग उन्होंने रोजमर्रा में इस्तेमाल की जाने वाली और भी कई चीजों को वॉश करने का सही टाइम बताया है. जैसे-

एम्स के डॉक्टर बताते हैं, अंडरवियर को हर बार पहनने के बाद धोएं. इसमें किसी तरह की लापरवाही से इंफेक्शन हो सकता है.



बेडशीट

बेडशीट को हफ्ते में एक बार जरूर बदलें, क्योंकि आप रोजाना उस पर सोते हैं, जिससे उसपर पसीना और धूल जमा होती रहती है.



पिलो कवर

तकिए के कवर को डॉक्टर हर 3-4 दिन में धोने की सलाह देते हैं. खासकर अगर आपकी त्वचा ऑयली है या आपको पिंपल्स होते हैं.



तकिया

तकिया हर 3-6 महीने में धो लें, क्योंकि यह पसीना और लार सोख लेता है.



कंबल

कंबल को डॉक्टर हर 1-2 महीने में धोने की सलाह देते हैं. ताकि इससे धूल और शरीर के तेल साफ हो जाएं.



तौलिया

तौलिया हर 3 बार इस्तेमाल के बाद धो लें. गीला तौलिया बैक्टीरिया के लिए सबसे पसंदीदा जगह होता है.



टूथब्रश

इन सब से अलग डॉक्टर हर 3 महीने में नया टूथब्रश लेने की सलाह देते है. अगर उसके बाल फैलने लगें तो पहले ही बदल दें.

इस तरह छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देकर आप अपनी स्किन, बालों और ओवरऑल हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.