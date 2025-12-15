बच्चे को दूध पिलाने वाली बोतल कितने दिनों में बदल देनी चाहिए? Parenting Coach से जानें एक बोतल से कितने दिनों तक दूध पिलाना है सही

How often should you replace your baby bottle: 6 महीने तक बच्चे के लिए मां का दूध पीना जरूरी होता है. इसके बाद अधिकतर लोग धीरे-धीरे बोतल से बच्चे को दूध पिलाना शुरू कर देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि तमाम चीजों की तरह ही बच्चे के दूध की बोतल की भी एक एक्सपायरी डेट होती है? यानी बोतल का इस्तेमाल आपको एक तय समय तक ही करना चाहिए. इसे लेकर पैरेंटिंग कोच सौनाली देशमुख ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो में उन्होंने बताया है कि दूध पिलाने वाली बोतल कितने दिनों में बदल देनी चाहिए. आइए जानते हैं इस बारे में-

क्या कहती हैं एक्सपर्ट?

पैरेंटिंग कोच बताती हैं, अगर फीडिंग बोतल लंबे समय तक इस्तेमाल की जाए या उसे बार-बार ज्यादा गर्म किया जाए, तो उससे हानिकारक केमिकल्स जैसे BPA, दूध में मिल सकते हैं. ये केमिकल्स बच्चे के हार्मोन और इम्यून सिस्टम को प्रभावित कर सकते हैं.

सौनाली देशमुख कहती हैं, बच्चे की फीडिंग बोतल को हर 3 महीने में बदल देना चाहिए. समय के साथ बोतल में स्क्रैच आ जाते हैं, जिनमें बैक्टीरिया पनप सकते हैं. ऐसे में एक बोतल को केवल 3 महीने तक इस्तेमाल करें. हालांकि, अगर इससे पहले भी बोतल में दरार, बदबू या रंग बदला हुआ दिखे, तो भी इसे तुरंत बदल दें.

इसके साथ ही पैरेंटिग कोच कुछ और बातों को ध्यान में रखने की सलाह देती हैं. जैसे-

हर बार इस्तेमाल से पहले बोतल को अच्छी तरह स्टेरिलाइज करें, ताकि उसमें मौजूद कीटाणु खत्म हो जाएं.

स्टेरिलाइज करने के बाद बोतल को ठंडा होने दें. बहुत गर्म बोतल में दूध डालने से प्लास्टिक के केमिकल्स दूध में मिल सकते हैं.

हमेशा BPA-फ्री बोतल का ही इस्तेमाल करें.

सस्ती और लोकल प्लास्टिक बोतलों से बचें. इससे अलग भरोसेमंद ब्रांड की क्वालिटी बोतल लें.

माइक्रोवेव में प्लास्टिक बोतल गर्म करने से बचें.

बोतल को साफ और सूखी जगह पर रखें.

इन छोटी-छोटी बातों को ध्यान में रखकर आप अपने बच्चे की सेहत का ख्याल रख सकते हैं और उसे सही पोषण दे सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

