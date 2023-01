Oil in hair : सर्दी में इतनी बार लगाएं तेल, फिर देखिए कैसे काले, लंबे और घने होते हैं आपके बाल

winter hair care routine : सर्दी में बालों में इस तरह से तेल लगाना करें शुरू.

खास बातें सर्दियों में बाल रुखे और बेजान हो जाते हैं.

बालों में तेल लगाने से उन्हें शाइनिंग आती है.

एक बात और कंडीशनर लगाना बिल्कुल भी न भूलें.

can we apply hair oil during cold : ठंड का मौसम चल रहा है और इस मौसम में बालों (hair care in winter) की देखभाल करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है. सर्दियों में बाल रुखे और बेजान हो जाते हैं. इसलिए उन्हें इससे बचाने के लिए तेल लगाना आवश्यक होता है. तेल (oil) से बालों कों पोषण मिल जाता है और उनकी सेहत ठीक रहती है. लेकिन कुछ लोग बालों में एक नहीं कई बार तेल लगाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि बालों के लिए कितना तेल जरूरी होता है और कितनी बार बालों में तेल लगाना चाहिए? (which oil is best for hair) अगर नहीं तो चलिए जानते हैं..