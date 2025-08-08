विज्ञापन

बालों पर भृंगराज कैसे लगाते हैं? आयुर्वेदिक एक्सपर्ट ने बताया Bhringraj का कैसे करते हैं इस्तेमाल, बढ़ने लगेंगे बाल

Bhringraj For Hair: बालों की देखरेख में अलग-अलग तरह की जड़ी-बूटियों को शामिल किया जाता है. ऐसे में आयुर्वेदिक एक्सपर्ट बता रही हैं जड़ी-बूटियों के राजा भृंगराज को किस तरह सिर पर लगाया जा सकता है.

Bhringraj For Long Hair: भृंगराज को सही तरह से बालों पर लगाया जाए तो बाल बढ़ने लगते हैं.

Hair Care: बालों का झड़ना रोकने के लिए और बालों को बढ़ाने के लिए अलग-अलग तरह की जड़ी-बूटियों को सिर पर लगाया जाता है. जड़ी-बूटियों को आयुर्वेद में बेहद फायदेमंद माना जाता है और एक ऐसी ही फायदेमंद जड़ी बूटी है भृंगराज (Bhringraj) जिसे जड़ी-बूटियों का राजा भी कहते हैं. भृंगराज को सही तरह से सिर पर लगाया जाए तो इससे बालों को बढ़ने, लंबा होने और घना होने में मदद मिलती है. आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉ. मनीषा मिश्रा गोस्वामी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक ऐसा ही वीडियो शेयर किया है जिसमें वे बता रही हैं कि किस तरह भृंगराज को बालों पर लगाया जा सकता है. आप भी जानिए इस आयुर्वेदिक नुस्खे के बारे में.

बालों पर कैसे लगाते हैं भृंगराज | How To Apply Bhringraj On Hair

आयुर्वेदिक एक्सपर्ट का कहना है कि हेयर फॉल से परेशान हैं, बाल कमजोर हैं या फिर समय से पहले सफेद होने लगे हैं तो भृंगराज का इस्तेमाल किया जा सकता है. भृंगराज फ्लेनेवॉइड्स से भरपूर होता है, इसमें फाइटेस्टेरोल्स होते हैं जो स्कैल्प तक ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करते हैं. रिसर्च ने भी दिखाया है कि भृंगराज से हेयर फॉलिकल ग्रोथ प्रोमोट होती है और हेयर ग्रोथ एक्टिविटी बढ़ती है. इसमें मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट्स समय से पहले बालों को सफेद होने से रोकते हैं.

सिर पर भृंगराज के तेल (Bhringraj Oil) को हफ्ते में 2 से 3 बार लगाया जा सकता है. इसे 30 से 40 मिनट तक लगा सकते हैं. आयुर्वेदिक एक्सपर्ट का कहना है कि इसे दिन के समय लगाना चाहिए. भृंगराज के रस को सिर पर हेयर मास्क की तरह लगा सकते हैं. इस हेयर मास्क को बालों पर 15 से 20 मिनट लगाकर रखने के बाद धोकर हटाया जा सकता है.

यह हेयर मास्क भी बना सकते हैं

भृंगराज के पाउडर (Bhringraj Powder) से अलग-अलग हेयर मास्क बनाकर तैयार किए जा सकते हैं. 3 चम्मच भृंगराज के पाउडर को तकरीबन 5 चम्मच दही में मिला लें. इस हेयर मास्क को स्कैल्प और बालों के सिरों पर अच्छे से लगाएं और फिर 35 से 45 मिनट लगाकर रखने के बाद धोकर हटा लें. यह हेयर मास्क हेयर ग्रोथ (Hair Growth) में मददगार होता है, बालों का झड़ना कम करने में असर दिखाता है और बालों की खूबसूरती पर चार-चांद लगाता है सो अलग.

