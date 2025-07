FSSAI की गाइडलाइंस, मॉनसून में इतने दिनों में जरूर साफ कर लें फ्रिज, नहीं तो घेर लेंगी बीमारी

How often should a fridge be cleaned: मॉनसून का मौसम जहां एक तरफ भीषण गर्मी से राहत और ठंडक लेकर आता है, वहीं दूसरी ओर नमी और संक्रमण का खतरा भी बढ़ा देता है. इस मौसम में हमें अपनी सेहत का खास ध्यान रखना होता है, खासकर खानपान को लेकर. बारिश के मौसम में खाने-पीने की चीजों में जरा सी भी लापरवाही सीधा आपके पेट और पाचन पर असर डालती है. इसी कड़ी में FSSAI (भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण) ने मॉनसून के दौरान खाने की सुरक्षा को लेकर कुछ जरूरी गाइडलाइंस जारी की हैं. इन गाइडलाइंस में सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली सलाह है, फ्रिज की सफाई.

फ्रिज आज के समय में हर रसोई का अहम हिस्सा बन चुका है. ये आपके खाने को बैक्टीरिया से बचाने और लंबे समय तक फ्रेश रखने में मदद करता है. हालांकि, क्या आप जानते हैं कि इसके लिए एक तय समय पर फ्रिज की अंदर से अच्छी तरह सफाई करना भी जरूरी है? खासकर मॉनसून के समय में ये जरूरत और बढ़ जाती है. आइए जानते हैं इसके लिए FSSAI की गाइडलाइंस में क्या कहा गया है.

मॉनसून में क्यों ज्याद जरूरी है फ्रिज की सफाई?

दरअसल, मॉनसून में हवा में नमी बहुत ज्यादा होती है. यही नमी हमारे फ्रिज के अंदर भी जमा हो जाती है, जिससे वहां पर बैक्टीरिया और फंगस आसानी से पनप सकते हैं. वहीं, जब हम गंदे फ्रिज में खाना रखते हैं, तो वह खाना जल्दी खराब हो सकता है और उसमें संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाता है. इस खराब खाने को खाने से पेट दर्द, दस्त, उल्टी, फूड प्वाइजनिंग जैसी समस्याएं हो सकती हैं. खासकर बुजुर्ग, बच्चे और कमजोर इम्युनिटी वाले लोगों के लिए ये संक्रमण ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं. मॉनसून में आपका पाचन ज्यादा कमजोर होता है, ऐसे में इस मौसम में फ्रिज की तय समय पर सफाई करना और जरूरी हो जाता है.

FSSAI ने हर 15 दिन में फ्रिज को अंदर से अच्छे से साफ और डिफ्रॉस्ट करने की सलाह दी है. हर 2 हफ्ते में फ्रिज को साफ करने से पुराने खाने के कण, गिरे हुए तरल पदार्थ और नमी हट जाती है. इससे बैक्टीरिया और फंगस पनपने की संभावना कम हो जाती है. इसके अलावा, समय-समय पर डिफ्रॉस्ट करने से फ्रिज की ठंडक सही बनी रहती है और फ्रिज बेहतर तरीके से काम करता है.

इसके लिए हर 15 दिन में फ्रिज को खाली करके अंदर से साफ करें.

डिब्बों को भी गुनगुने पानी और साबुन से धोएं.

पुराने और खराब हो चुके खाने को समय पर फेंक दें.

फ्रिज के बाहर और अंदर की दीवारों को साफ और सूती कपड़े से पोंछें.

डिफ्रॉस्ट फंक्शन का इस्तेमाल करें.

मॉनसून में थोड़ी सी लापरवाही भी सेहत पर भारी पड़ सकती है. इसलिए FSSAI की सलाह को गंभीरता से लें और अपने फ्रिज को साफ-सुथरा रखें.

