सर्दियों में गीजर का इस्तेमाल करते समय इन 5 बातों का रखें ध्यान, टेक इंफ्लुएंसर ने बताया नहीं होगा कोई रिस्क

5 Safety Tips for Geyser: आज हम आपको ऐसी 5 सावधानियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनका ध्यान गीजर को इस्तेमाल करते हुए जरूर रखना चाहिए. इसकी जानकारी टेक इंफ्लुएंसर जय अरोड़ा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से वीडियो शेयर कर दी है.

सर्दियों में गीजर का इस्तेमाल करते समय इन 5 बातों का रखें ध्यान, टेक इंफ्लुएंसर ने बताया नहीं होगा कोई रिस्क
गीजर सेफ्टी टिप्स
Geyser Safety Tips: सर्दियों में पानी गर्म करने के लिए अधिकतर घरों में गीजर का इस्तेमाल किया जाता है. आज के समय में बाजार में कई तरह के गीजर उपलब्ध हैं, जैसे इलेक्ट्रिक, गैस और इंस्टेंट गीजर, जिनमें तापमान कंट्रोल, ऑटो कट‑ऑफ और सेफ्टी सेंसर जैसे एडवांस फीचर्स मिलते हैं. हालांकि, अगर गीजर का सही तरीके से इस्तेमाल न किया जाए तो यह खतरनाक भी साबित हो सकता है. इसी के चलते आज हम आपको ऐसी 5 सावधानियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनका ध्यान गीजर को इस्तेमाल करते हुए जरूर रखना चाहिए, ताकि कोई रिस्क न रहे. इसकी जानकारी टेक इंफ्लुएंसर जय अरोड़ा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से वीडियो शेयर कर दी है. आइए जानते हैं...

1. रेगुलर मेंटेनेंस

हर साल गीजर का इस्तेमाल करने से पहले सर्विस जरूर कराएं. समय‑समय पर सर्विस न कराने से गीजर के अंदर गंदगी जम जाती है, जिससे पानी सही से गर्म नहीं होता और बिजली या गैस की खपत भी बढ़ जाती है. नियमित रूप से सर्विस कराने से गीजर की लाइफ बढ़ती है और इस्तेमाल भी ज्यादा सुरक्षित और किफायती हो जाता है.

2. प्रेशर पंप का करें इस्तेमाल

गीजर में पानी के अच्छे प्रेशर और फ्लो के लिए इनलेट पाइप पर प्रेशर पंप लगवाना काफी फायदेमंद माना जाता है. ध्यान रखें कि, प्रेशर पंप केवल PVC फिटिंग्स के साथ ही इस्तेमाल किया जाता है. गलत फिटिंग लगवाने से लीकेज, पाइप डैमेज भी हो सकता है.

3. शॉक एब्जॉर्बर प्लग यूज करें

गीजर इस्तेमाल करते समय शॉक एब्जॉर्बर प्लग का उपयोग करना बहुत जरूरी होता है. इससे करंट लगने और बड़े हादसों का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है. दरअसल, अगर गीजर में किसी वजह से वायरिंग खराब हो जाए या पानी के संपर्क में बिजली आ जाए, तो शॉक एब्जॉर्बर प्लग तुरंत पावर कट कर देता है, जिससे कोई बड़ा हादसा होने से बच जाता है.

4. बाथरूम में न लगाएं गैस गीजर

टेक इंफ्लुएंसर जय के अनुसार गैस गीजर को कभी भी बाथरूम के अंदर नहीं लगाना चाहिए. दरअसल, यहां गैस लीक होने से हादसे का खतरा बढ़ सकता है. ऐसे में गैस गीजर को हमेशा बालकनी या खुली हवा वाली जगह पर ही लगवाएं.

5. खरीदते समय सेफ्टी फीचर का रखें ध्यान

बाजार से गीजर खरीदते समय सेफ्टी फीचर्स पर खास ध्यान देना बेहद जरूरी होता है. थोड़ी सी भी लापरवाही बड़े हादसे की वजह बन सकती है. ऐसे में इसलिए सिर्फ कीमत या ब्रांड देखकर गीजर न खरीदें, बल्कि उसमें मिलने वाले सुरक्षा फीचर्स को भी जरूर चेक कर लें.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है.

