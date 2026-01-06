बार-बार हो रहा है यूरिन इंफेक्शन? डॉक्टर ने बताया ये 8 गलतियां हो सकती हैं जिम्मेदार, जानें UTI से बचने के लिए क्या करें

Urinary Tract Infection: कई महिलाएं बार-बार यूरिन इंफेक्शन (UTI) की समस्या से परेशान रहती हैं. इसके चलते उन्हें यूरिन पास करते हुए तेज जलन, दर्द, बार-बार पेशाब आना और कभी-कभी बुखार तक से जूझना पड़ता है. अगर आप भी इस तरह की समस्या से परेशान रहती हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. बता दें कि अक्सर UTI के पीछे रोजमर्रा की कुछ छोटी-छोटी गलत आदतें जिम्मेदार होती हैं. डॉक्टर सुप्रिया पूरना ने अपने इंस्टाग्राम वीडियो में ऐसी 8 अहम बातों के बारे में बताया है, जिन पर ध्यान देकर UTI से काफी हद तक बचा जा सकता है. आइए जानते हैं इनके बारे में-

बार-बार UTI होने का कारण बन सकती हैं ये आम गलतियां

डॉक्टर बताती हैं, पेशाब करने के बाद हमेशा आगे से पीछे (Front to Back) साफ करें. पीछे से आगे साफ करने पर बैक्टीरिया यूरिनरी ट्रैक में पहुंच सकते हैं और इंफेक्शन हो सकता है.

अंडरवियर को कभी भी बाथरूम में न सुखाएं. हमेशा धूप में सुखाएं. सूरज की रोशनी बैक्टीरिया और फंगस को नेचुरली खत्म करती है.

नंबर 3- अंडरवियर को बाकी कपड़ों के साथ धोना

अंडरगार्मेंट्स को अलग डिटरजेंट और अलग से धोना चाहिए. इससे उनमें बैक्टीरिया पनपने का खतरा कम होता है.

हर दिन फ्रेश और साफ अंदरवियर पहनना बहुत जरूरी है. गंदा या पसीने वाला अंडरवियर इंफेक्शन को बढ़ा सकता है.

टाइट कपड़े और सिंथेटिक फैब्रिक से नमी और गर्मी बढ़ती है, जिससे बैक्टीरिया जल्दी पनपते हैं. ऐसे में हमेशा ढीले कपड़े और कॉटन की पैंटी पहनें.

अपना तौलिया, अंडरवियर या पर्सनल कपड़े कभी किसी से शेयर न करें. इससे इंफेक्शन फैल सकता है.

खुशबूदार या केमिकल वाले वेजाइनल वॉश से बचें. ये वेजाइना के नेचुरल बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाते हैं, pH बैलेंस बिगाड़ देते हैं और UTI का खतरा बढ़ाते हैं.

इन सब से अलग दिनभर खूब पानी पिएं और पेशाब रोककर न रखें. बार-बार यूरिन पास करने से बैक्टीरिया बाहर निकल जाते हैं.

इस तरह छोटी-छोटी साफ-सफाई की आदतें अपनाकर UTI से काफी हद तक बचा जा सकता है. हालांकि, अगर आपको फिर भी बार-बार इंफेक्शन हो रहा है, तो एक बार डॉक्टर से सलाह जरूर लें. सही आदतें और समय पर इलाज आपको इस परेशानी से राहत दिला सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.