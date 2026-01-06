विज्ञापन

रात में बार-बार टूट जाती है नींद, तो ये 5 तरीके करेंगे मदद, नींद क्वालिटी होगी बेहतर और एनर्जेटिक रहेगी बॉडी

Sleep Quality: एक बार नींद टूट जाए, तो करवटें बदलने के बाद भी नींद नहीं आती. इसका असर अगले दिन हमारे काम और सेहत पर पड़ सकता है. 

नींद क्वालिटी अच्छी बनाने के तरीके
Sleeping Remedies: अनहेल्दी लाइफस्टाइल और खराब खानपान के चलते कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ चुकी है. तनाव और अनहेल्दी लाइफस्टाइल के कारण नींद की समस्या भी बहुत हो चुकी है. अक्सर कई लोग दो या तीन बजे अचानक जाग जाते हैं. एक बार नींद टूट जाए, तो करवटें बदलने के बाद भी नींद नहीं आती. इसका असर अगले दिन हमारे काम और सेहत पर पड़ सकता है. अगर, रात के बीच में नींद टूट जाए, तो ऐसे में कुछ छोटे-छोटे बदलाव करना चाहिए, जिससे नींद की क्वालिटी भी अच्छी होगी और सेहत को भी कई फायदे मिलेंगे.

फोन को देखना बंद करें

हममें से कई लोग नींद आने पर तुरंत अपना फोन उठा लेते हैं और सोशल मीडिया चेक करने लगते हैं, लेकिन फोन से निकलने वाली 'ब्लू लाइट' हमारे दिमाग को जगा देती है और मेलाटोनिन हार्मोन के उत्पादन को रोकती है, जो हमें सोने में मदद करता है. इसलिए जब आपको नींद आए तो अपना फोन न देखें.

घड़ी मत देखो

सुबह उठते ही समय देखने की आदत से बचें. "मुझे सोने के लिए सिर्फ चार घंटे और बचे हैं" यह सोच आपके मन में तनाव पैदा करेगी. यह तनाव आपको और भी सतर्क बना देगा.

'15 मिनट' का नियम

अगर 15-20 मिनट तक बिस्तर पर लेटने के बाद भी नींद न आए, तो उठकर दूसरे कमरे में चले जाएं. हल्की रोशनी में कोई किताब पढ़ें या हल्का संगीत सुनें. जब आपको दोबारा नींद आने लगे, तभी अपने बेडरूम में लौटें. इससे आपके दिमाग को यह समझने में मदद मिलेगी कि बिस्तर सोने की जगह है.

सांस लेने के व्यायाम
  • आप अपने मन को शांत करने के लिए '4-7-8' विधि आजमा सकते हैं.
  • अपनी नाक से 4 सेकंड तक सांस लें.
  • सात सेकंड के लिए अपनी सांस रोकें.
  • अपने मुंह से धीरे-धीरे 8 सेकंड तक सांस बाहर निकालें.
  • इससे आपकी हार्ट गति कम होगी और मांसपेशियां ढीली होंगी.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

