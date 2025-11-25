सुबह खाली पेट काला चना खाने से क्या होता है? आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया एक दिन में कितने काले चने खाएं

What happens if we eat kala chana daily: काला चना एक ऐसा फूड है जिसे कभी गरीबों का खाना कहा जाता था लेकिन आज इसे सुपरफूड माना जाने लगा है. रोज केवल इस सिंपल फूड को खाने से आपको एक साथ कई फायदे मिल सकते हैं. मशहूर आयुर्वेदिक डॉक्टर सलीम जैदी ने रोज काले चने खाने के कुछ ऐसे ही फायदे बताए हैं. अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किए गए एक वीडियो में डॉक्टर जैदी कहते हैं, खासकर रोज खाली पेट काले चने खाने से आपको अपने शरीर में कई अच्छे बदलाव नजर आ सकते हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में-
सुबह खाली पेट काले चने खाने के फायदेनंबर 1- पोषक तत्वों से भरपूर
डॉक्टर सलीम के अनुसार, आयुर्वेद में काले चने को 'बल्य' कहा गया है यानी ऐसा भोजन जो शरीर को अंदर से मजबूत बनाता है. 100 ग्राम काले चने में करीब 20-22 ग्राम प्रोटीन मिलता है, जो लगभग तीन अंडों के बराबर है. इसमें आयरन, फॉलेट, मैग्नीशियम और जिंक भी अच्छी मात्रा में होते हैं. यानी छोटे-छोटे दाने पोषण का बड़ा खजाना लिए होते हैं.नंबर 2- दिल की सेहत के लिए अच्छा
काले चने में मौजूद सॉल्युबल फाइबर शरीर में जमा खराब कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालने में मदद करता है. इससे दिल से जुड़ी समस्याओं का खतरा कम होता है और हृदय स्वस्थ रहता है.नंबर 3- एनर्जी से भरपूर
जिन लोगों को कमजोरी, थकान या मसल्स बनने में दिक्कत होती है, उनके लिए काला चना बहुत फायदेमंद है. इसमें मौजूद अमीनो एसिड मसल्स को मजबूत बनाते हैं और शरीर में एनर्जी बढ़ाते हैं.नंबर 4- वजन कम करने में मददगार
काले चने का फाइबर पेट को लंबे समय तक भरा रखता है. इससे बार-बार भूख नहीं लगती और आपका कैलोरी इंटेक कम हो जाता है. ऐसे में ये वजन घटाने वालों के लिए भी बेहद फायदेमंद फूड हो सकता है.नंबर 5- त्वचा और बालों के लिए अच्छा
काले चने में मौजूद आयरन और जिंक त्वचा में चमक लाते हैं और बालों को मजबूत बनाते हैं. इसलिए काला चना स्किन और हेयर हेल्थ के लिए भी बेहतरीन माना जाता है.नंबर 6- पेट साफ और पाचन बेहतर
इन सब से अलग इसमें मौजूद फाइबर आंतों को साफ करता है, कब्ज कम करता है और गट माइक्रोबायोम को मजबूत बनाता है. इससे इम्युनिटी भी बढ़ती है.एक दिन में कितना काला चना खाएं?
डॉक्टर सलीम की मानें तो रोज 30-50 ग्राम काला चना भिगोकर खाना पर्याप्त है. भीगने पर यह 70-100 ग्राम हो जाता है, जो एक सामान्य व्यक्ति के लिए सही मात्रा है. अगर आप ज्यादा एक्टिव हैं तो मात्रा थोड़ी बढ़ा सकते हैं लेकिन अगर पाचन कमजोर है तो इसे कम खाएं.किन लोगों को सावधान रहना चाहिए?
IBS या सेंसिटिव पेट वाले लोग, जिन्हें गैस और ब्लोटिंग जल्दी होती है या किडनी स्टोन की समस्या वाले लोगों को एक्सपर्ट की सलाह के बाद ही काले चने का सेवन करना चाहिए.
अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.
