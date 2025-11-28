1 दिन में कितना प्रोटीन खाना चाहिए, ज्यादा प्रोटीन खाने से क्या होता है? जानिए प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स क्या है

Protein Side Effects: हेल्दी और फिट शरीर के लिए प्रोटीन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है. प्रोटीन एक आवश्यक पोषक तत्व है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है. आज के समय में एथलीट या फिर बॉडी बनाने वाले लोग प्रोटीन का अधिक सेवन करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं प्रोटीन का अधिक सेवन सेहत के साथ-साथ शरीर के लिए भी हानिकारक हो सकता है. कई लोगों का मानना है कि अधिक प्रोटीन का सेवन करने से वे हेल्दी और मजबूत बन सकते हैं, लेकिन यह सच नहीं है. दरअसल, शरीर को रोजाना एक सीमित मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है. ज्यादा प्रोटीन का सेवन सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है. चलिए आपको बताते हैं 1 दिन में कितना प्रोटीन खाना चाहिए, ज्यादा प्रोटीन खाने से क्या होता है? प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स क्या है?

ब्रिघम एंड विमेन्स आउटपेशेंट डिपार्टमेंट के वरिष्ठ पोषण विशेषज्ञ मार्क ओ मीरा के अनुसार, प्रोटीन लेने का यह चलन बहुत आगे बढ़ चुका है. हार्वर्ड के एक प्रकाशन को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि प्रोटीन जरूरी तो है, लेकिन जरूरत से ज्यादा प्रोटीन शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है.

1 दिन में कितना प्रोटीन खाना चाहिए?

हमारे शरीर को प्रोटीन की आवश्यकता होती है, लेकिन इसकी मात्रा बहुत कम होती है. एक सामान्य व्यक्ति को अपने शरीर के वजन के अनुसार 0.36 से 0.45 ग्राम प्रोटीन प्रति किलोग्राम की आवश्यकता होती है. उदाहरण के लिए एक 50 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति को लगभग 45 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है.

प्रोटीन के कई स्रोत हैं, जिनमें मांस, मछली, अंडे, दालें, और डेयरी उत्पाद शामिल हैं. एक पाम-आइज्ड मांस या मछली में लगभग 20-25 ग्राम प्रोटीन होता है.

ज्यादा प्रोटीन का सेवन हमारे शरीर को कई नुकसान पहुंचा सकता है. अधिक प्रोटीन का सेवन करने से किडनी पर दबाव पड़ता है, जिससे किडनी की समस्या हो सकती है. प्रोटीन में कैलोरी होती है, जिससे वजन बढ़ सकता है. इसके अलावा अधिक प्रोटीन का सेवन करने से पाचन से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.