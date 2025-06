बच्चे को एक दिन में कितना दूध पीना चाहिए? बच्चों के फेमस डॉक्टर ने बताया हर मां-बाप को पता होनी चाहिए ये बात

How much milk should a baby drink in 24 hours: दूध बच्चों की हड्डियों और शरीर की बढ़त के लिए उन्हें पोषण देता है. यही वजह है कि हेल्थ एक्सपर्ट्स एक उम्र तक बच्चों को केवल दूध ही पिलाने की सलाह देते हैं. हालांकि, इसके लिए सही मात्रा जानना बेहद जरूरी है. ज्यादा मात्रा में दूध नुकसान भी कर सकता है और कम दूध से पोषण की कमी हो सकती है. ऐसे में हर माता-पिता के मन में ये सवाल जरूर आता है कि बच्चे की अच्छी सेहत के लिए एक दिन में कितना दूध देना चाहिए? आइए एक्सपर्ट से जानते हैं इस सवाल का जवाब-

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

डॉक्टर संदीप गुप्ता के मुताबिक, 1 से 2 साल के बच्चे को अगर मां का दूध नहीं मिल रहा है, तो एक दिन में 300 से 500ml दूध दिया जा सकता है. वहीं, अगर आप अब भी बच्चे को ब्रेस्टफीडिंग करा रही हैं, तो दूध की मात्रा और कम हो सकती है. बात पानी की करें, तो इस उम्र में बच्चे को एक दिन में 240 से 950ml पानी दिया जा सकता है. पीडियाट्रिशियन बताते हैं, 1 से 2 साल के बच्चे को लो फैट या स्किम्ड मिल्क नहीं देना चाहिए. हमेशा फुल-फैट दूध दें, क्योंकि उन्हें फैट की जरूरत होती है.

इन सब से अलग 2 से 5 साल के बच्चे को डॉक्टर रोज 480 से 600ml दूध पिलाने की सलाह देते हैं. इससे अलग पानी की मात्रा 240 से 1200ml रखें.

दूध और पानी से अलग डॉक्टर बच्चे को 100% फ्रूट जूस या फ्रूट ड्रिंक, शक्कर या स्टेविया वाले पेय, फ्लेवर वाला दूध (जैसे चॉकलेट दूध), चाय, कॉफी या कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पिलाने की सलाह देते हैं. डॉक्टर इस तरह की ड्रिंक्स को बच्चों के लिए हानिकारक बताते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.