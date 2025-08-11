Benefits Of Mushroom: मशरूम स्वाद और सेहत, दोनों का खजाना है. इससे तरह-तरह की स्वादिष्ट रेसिपीज बनाई जाती है. आज के समय में इसकी खेती बड़े पैमाने पर की जाती है. हिमाचल प्रदेश का सोलन शहर मशरूम सिटी के नाम से जाना जाता है. मशरूम में कई गुण पाए जाते है. मशरूम में प्रोटीन (Protein), विटामिन C (Vitamin C), विटामिन B (Vitamin B), विटामिन D (Vitamin D), कॉपर (Copper), पोटैशियम (potassium), फॉस्फोरस (phosphorus), सेलेनियम (Selenium), फाइटोकेमिकल्स (Phytochemical) और एंटीऑक्सिडेंट (Antioxidant) जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं. इससे शरीर को कई बीमारियों से बचाया जा सकता हैं. लेकिन याद रखें कि जंगली मशरूम को भूलकर भी नहीं खाना चाहिए. यह जहरीले हो सकते हैं और देखने में खाने वाले मशरूम जैसे ही लगते हैं.
30 की उम्र के बाद हर महिला को रोज खानी चाहिए ये 6 चीजें, न्यूट्रिशनिस्ट से जान लें फायदे
मशरूम खाने के 10 फायदे | Benefits Of Mushroom
इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है | Bost Immunity
- मशरूम में एंटीऑक्सिडेंट, फाइटोकेमिकल्स एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल पाए जाते हैं. जो मौसमी बीमारी से बचाते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करते हैं.
बेहतर पाचन | Better Digestion
- मशरूम में पाए जाने वाले पॉलीसेकेराइड प्रीबायोटिक की तरह काम करते हैं. यह पेट की समस्याओं को कम करने में मदद करते हैं.
त्वचा की सेहत | Healthy Skin
- मशरूम के एंटीबैक्टीरियल और एंटीमाइक्रोबियल गुण मुंहासों के कारण बनने वाले बैक्टीरिया को बनने से रोकते हैं.
खून की कमी दूर करे | Fulfil the shortage of blood
- फॉलिक एसिड और आयरन की अच्छी मात्रा हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करती है.
वजन नियंत्रण | Weight Control
- कम कैलोरी और कम फैट के कारण यह वजन घटाने और कंट्रोल में रखने में मदद करता है.
डायबिटीज में फायदेमंद | Beneficial in diabetes
- इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व ब्लड शुगर लेवल को संतुलित रखने में मदद करते हैं.
दिल के लिए अच्छा | Better For Heart
- बराबर मात्रा में इसे खाने पर यह हार्ट हेल्थ के लिए फायदेमंद होता है.
बालों की सेहत | Mushroom For Hair Health
- मशरूम के पोषक तत्व बालों को मजबूत और हेल्दी बनाए रखते हैं
आंतों की सेहत | Mushroom For Healthy Intestines
- मशरूम पाचन तंत्र और आंतों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है.
सूजन कम करे | Reduce Swelling
- मशरूम में मौजूद एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण शरीर की सूजन को कम करने में मदद करता हैं.
प्रस्तुति: इशिका शर्मा
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं