केले के पत्ते पर खाना खाने से क्या होता है? फायदे जानकर स्टील-प्लास्टिक के बर्तनों में छोड़ देंगे खाना

Kele ke Patte Par Khana Khane ke Fayde: अधिकतर घरों-रेस्टोरेंट्स में खाना खाने के लिए स्टील, प्लास्टिक या फिर चीनी मिट्टी से बने बर्तनों का इस्तेमाल होता है. वहीं, दक्षिण भारत में खाना केले के पत्तों पर परोस कर खाया जाता है. ये प्रथा बहुत प्राचीन और काफी प्रचलित है. इसके अलावा इस पर खाना खाने से शरीर को भी बहुत सारे फायदे मिलते हैं. साथ ही कई क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल खाना पकाने, भोजन परोसने और भोजन को पैक करने में भी किया जाता है. वहीं, कुछ लोग इसे एनवायरनमेंट-फ्रेंडली विकल्प भी मानते हैं. बता दें कि केले के पत्तों में ऐसे कई जरूरी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो खाने में ट्रांसफर होकर शरीर को लाभ पहुंचाते हैं. इसी के चलते आज हम आपको केले के पत्तों पर खाना खाने के जबरदस्त फायदे बताने जा रहे हैं. इन फायदों को जानकर आप भी प्लास्टिक-स्टील के बर्तनों में खाना-खाना छोड़ देंगे.

1. न्यूट्रिशनल वैल्यू

केले के पत्तों में पॉलीफेनोल्स (polyphenols), विटामिन ए और सी (Vitamin A,C) जैसे कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं. जब इनपर खाना परोसा जाता है तो ये न्यूट्रिशनल वैल्यू खाने में आ जाती है और खाना और भी ज्यादा हेल्दी बन जाता है.

2. पाचन में होता है सुधार

केले के पत्तों पर खाना खाने से पाचन में सुधार होता है. दरअसल, इसमें नेचुरल एंजाइम और फाइबर पाए जाते हैं जो खाने को पचाने में काफी ज्यादा मददगार होते हैं. साथ ही इससे अपच, कब्ज, गैस जैसी समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है.

3. एंटीबैक्टीरियल गुण

केले के पत्तों में ऐसे गुण होते हैं जो बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकते हैं. इसलिए इन पर खाना खाने से खाने से जुड़ी बीमारियों का खतरा कम हो जाता है. दरअसल, पत्ते की सतह पर मौजूद तत्व बैक्टीरिया को पनपने नहीं देते, जिससे खाना साफ और सुरक्षित रहता है.

4. मजबूत इम्यूनिटी

केले के पत्तों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और पॉलीफेनॉल शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मदद करते हैं. ये तत्व शरीर को संक्रमण से बचाते हैं. केले के पत्तों के एंटीबैक्टीरियल गुण खाने में हानिकारक बैक्टीरिया को कम करते हैं, जिससे हमारी सेहत अच्छी रहती है.

5. केमिकल फ्री

प्लास्टिक या स्टील के बर्तनों के मुकाबले केले के पत्ते बिल्कुल नेचुरल होते हैं और इनमें कोई हानिकारक केमिकल नहीं होता. केले के पत्तों पर खाना परोसने से BPA जैसे हानिकारक केमिकल का खतरा नहीं रहता, जो अक्सर प्लास्टिक में पाए जाते हैं. इससे खाना पूरी तरह सुरक्षित रहता है, जिससे सेहत बेहतर बनी रहती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.