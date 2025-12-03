Chukandar se hoth pink kaise kare : लिप्स हमारे चेहरे का सबसे नाज़ुक हिस्सा होते हैं और मौसम बदलते ही सबसे ज्यादा असर इन्हीं पर दिखता है. कभी सूखे, कभी फटे और कई बार काले पड़ चुके होंठ हमारे पूरे लुक का इफेक्ट बदल देते हैं. अगर आप भी महंगे केमिकल वाले प्रोडक्ट्स से बचकर कोई ऐसा नेचुरल तरीका ढूंढ रही हैं, जो होंठों को गुलाबी रंग और नरमी दोनों दे, तो चुकंदर लिप बाम आपके लिए बेस्ट है. इसे आप घर पर बिना किसी मेहनत के बना सकती हैं और इसका नेचुरल पिंक टिंट आपके होंठों को हेल्दी, सॉफ्ट और खूबसूरत दिखाता है. इस लिप बाम की खास बात यह है कि इसमें इस्तेमाल होने वाली हर चीज स्किन-फ्रेंडली है और रोजमर्रा में सुरक्षित तरीके से यूज़ की जा सकती है.

चुकंदर लिप बाम क्यों? (Why Choose Beetroot Lip Balm)

चुकंदर प्राकृतिक रूप से पिगमेंटेड होता है, जो होंठों को हल्का गुलाबी रंग देता है.

इसमें एंटीऑक्सीडेंट और मॉइस्चराइजिंग गुण होते हैं, जो ड्राईनेस और पिगमेंटेशन कम करने में मदद करते हैं.

नारियल और बादाम तेल होंठों को पोषण देते हैं, जबकि बीज़वैक्स उन्हें लंबे समय तक मुलायम रखता है.

जरूरी सामग्री (Ingredients Needed)

1 बड़ा चम्मच कसा हुआ Beeswax

1 बड़ा चम्मच नारियल तेल

1 छोटा चम्मच मीठा बादाम तेल

½ छोटा चम्मच चुकंदर पाउडर

1–2 बूंद विटामिन E ऑयल

एक साफ छोटा कंटेनर

Photo Credit: Pexels

घर पर चुकंदर लिप बाम कैसे बनाएं (How to Make Beetroot Lip Balm at Home)

1. बेस तैयार करें (Prepare the Base)

एक छोटे कटोरे में बीज़वैक्स, नारियल तेल और बादाम तेल डालें.

इन्हें धीमी आंच पर गर्म करें और तब तक मिलाएं जब तक यह स्मूद लिक्विड न बन जाए.

2. पिंक कलर मिलाएं (Add the Pink Tint)

जब मिश्रण पिघल जाए, तो इसमें चुकंदर पाउडर डालें.

अगर आपको हल्की टिंट चाहिए तो आधा चम्मच पर्याप्त है.

गहरा रंग चाहिए तो आप थोड़ा और पाउडर बढ़ा सकती हैं.

3. विटामिन E मिलाएं (Mix Vitamin E Oil)

अब 1–2 बूंद विटामिन E ऑयल डालें जो लिप्स को हील करने में मदद करता है.

4. सबकुछ अच्छे से मिलाएं (Blend Everything Well)

ध्यान रखें चुकंदर पाउडर की गांठें न रहें.

मिश्रण पूरी तरह स्मूद होना चाहिए.

5. कंटेनर में भरें (Pour into Container)

मिश्रण गरम रहते ही तुरंत कंटेनर में डालें.

ठंडा होने पर यह सॉलिड लिप बाम बन जाएगा.

6. तैयार है आपका नेचुरल लिप बाम (Your Lip Balm is Ready)

अब इसे रोज़मर्रा में नॉर्मल लिप बाम की तरह इस्तेमाल करें.

यह आपके होंठों को गुलाबी रंग और नेचुरल ग्लो देगा.

चुकंदर लिप बाम के फायदे (Benefits of Beetroot Lip Balm)

होंठों को नेचुरली गुलाबी बनाता है.

ड्राईनेस और क्रैकिंग कम करता है.

केमिकल-फ्री और पूरी तरह सुरक्षित.

नियमित उपयोग से पिगमेंटेशन भी कम होता है.