डिब्बी वाली केसर असली होती है या नकली? जानिए असली केसर की क्या है पहचान

Saffron Test: सेहत के लिए सबसे फायदेमंद चीजों में से एक है केसर. छल्लेदार केसर (Kesar) से ब्रेन और मेमोरी फंक्शन बेहतर होता है, इसमें मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट्स ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं, दिल की सेहत को दुरुस्त रखते है और मूड बेहतर करते हैं. इसके अलावा शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और वजन कम होने में भी असर दिखता है. लेकिन, बाजार में मिलने वाला केसर नकली भी हो सकता है. नकली केसर (Fake Saffron) फायदे तो नहीं देता लेकिन शरीर को नुकसान जरूर पहुंचा सकता है. वहीं, लोगों को लगता है कि डिब्बे में मिलने वाला केसर असली (Real Kesar) होता है लेकिन यह केसर भी नकली हो सकता है. ऐसे में नकली और असली केसर की पहचान करना जरूरी है. यहां जानिए किस तरह छोटे से टेस्ट से असली और नकली केसर की पहचान हो सकती है.

कैसे करें असली और नकली केसर की पहचान

कश्मीरी केसर की पहली पहचान यही है कि इसकी एक जड़ के साथ 3-4 केसर के रेशे लटक रहे होते हैं जबकि नकली केसर में आपको ऐसा नहीं दिखेगा. इसीलिए जब भी केसर खरीदें तो केसर की 3 पत्ती या छल्लों पर ध्यान दें.

असली और नकली केसर का टेस्ट भी अलग होता है. असली केसर स्वाद में थोड़ा कड़वा लगता है जबकि नकली केसर, जोकि मक्के के बाल को रंगकर बनाया जाता है, स्वाद में मीठा होता है.

केसर की एक पहचान यह भी है कि इसे दूध में डालते ही दूध का रंग बदल जाता है. असली केसर का एक छल्ला भी गिलास भर दूध का रंग ऐसे बदलता है जैसे हल्दी वाला दूध नजर आता है. लेकिन, नकली केसर ऐसा असर नहीं दिखा पाता है.

गर्म पानी से असली या नकली केसर की जांच की जा सकती है. इसके लिए एक कप गर्म पानी में केसर के छल्ले डालें और उसे 5 से 20 मिनट तक पानी में ही रहने दें. असली केसर एक जैसा रंग छोड़ता है जबकि नकली केसर का रंग सुर्ख लाल होगा और कहीं ज्यादा कहीं कम दिखेगा.

असली केसर (Real Saffron) को जब उंगलियों के बीच रखकर मसला जाता है तो वह टूटता नहीं है जबकि नकली केसर एक बार में टूटकर अलग हो जाती है. इस तरह आप आसानी से जान सकेंगे कि केसर असली है या नकली.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.