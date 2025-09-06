विज्ञापन

87 साल की महिला ने इस तरह घटाया 83 किलो वजन, रोजाना किया यह काम और कर लिया खुद को फिट

Weight Loss Transformation: व्यक्ति में अगर ललक हो तो उम्र का दायरा भी उसे बांधे नहीं रख सकता है. ऐसे में यहां जानिए किस तरह 87 साल की इस महिला ने 80 किलो से ज्यादा वजन कम करके दिखाया है.

Weight Loss Journey: घटाना है वजन तो इन दादी से ले लीजिए इंस्पिरेशन.

Weight Loss: वजन बढ़ाना फिर भी आसान हो सकता है लेकिन वजन घटाने में नानी याद आ जाती हैं. लेकिन, अगर डिस्प्लिन, कंसिस्टेंसी और कमिटमेंट हो तो कोई काम मुश्किल नहीं रहता है. वेट लॉस एक प्रोसेस है जो समय जरूर लेता है लेकिन दमदार रिजल्ट्स भी दिखाता है. फिट होने की यह ललक ही है जिनसे 87 साल की शंकुतला देवी (Shakuntala Devi) को वजन कम करने के लिए प्रोत्साहित किया और उन्होंने 83 किलो वजन घटाकर दिखा दिया. शंकुतला देवी ने किस तरह वजन घटाया है यह जानकर आप भी वेट लॉस करने के लिए इंस्पायर हो जाएंगे.

इस तरह घटाया शकुंतला देवी ने 83 किलो वजन

शंकुतला देवी कोमेडी बेस्ड कुकिंग शो लाफ्टर शेफ्स के दूसरे सीजन में आई थीं. अपनी उम्र को मात देने वाली शंकुतला देवी की एनर्जी देखते ही बनती थी और कोई नहीं कह सकता था कि उनकी उम्र 80 से ऊपर है. शकुंतला देवी ने लाफ्टर शेफ्स में ही इस बात का जिक्र किया कि एक समय पर उनका वजन 123 किलो हुआ करता था और अब वे सिर्फ 40 किलो की हैं. शकुंतला देवी की वायरल हो रही वीडियो में शकुंतला देवी की फ्लेक्सिबिलिटी और बैलेंस देखते ही बनते हैं. इन बॉडी मूवमेंट्स को देखकर ओडियंस का मुंह भी खुला का खुला रह गया था.

योगा से किया वजम कम

साल 2008 में शकुंतला देवी का वजन बहुत ज्यादा था और उन्हें अपने रोजमर्रा के काम करने में भी दिक्कत होती थी. लेकिन, योगगुरु बाबा रामदेव को देखकर प्रेरणा मिली तो शकुंतला देवी ने फैसला किया कि अब वे खुद को ट्रांसफोर्म करेंगी. हेल्दी हैबिट्स और शुरुआत में रोजाना आसान योगासन (Yoga) करते-करते शकुंतला देवी की वेट लॉस जर्नी शुरू हुई.

साल 2009 में शकुंतला देवी हरिद्वार गईं ताकि वे सही तरह से योगा सीख सकें. इसके बाद रोजाना सुबह 4 बजे उठकर योगा करना शकुंतला देवी की जीवनशैली का हिस्सा बन गया. शकुंतला देवी के अनुसार उन्होंने एक ही साल में इतना वजन कम करके दिखाया है. 87 साल की उम्र में अब शकुंतला देवी फिटनेस के मामले में अच्छे अच्छों को मात दे सकती हैं.

किस तरह फायदेमंद है योग

योग व्यक्ति को शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक तौर पर भी दुरुस्त रखता है. योगा से कैलोरी बर्न होती है, स्ट्रेस ईटिंग जैसी दिक्कतें दूर होती हैं, शरीर का बैलेंस बढ़ता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, वजन कम होने लगता है और शरीर फिट नजर आने लगता है.

