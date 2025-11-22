बालों में डैंड्रफ किसकी कमी से होता है? न्यूट्रिशनिस्ट बताया डैंड्रफ को जड़ से खत्म करने के लिए क्या करें

How to cure dandruff permanently: सर्दी का मौसम अधिकतर लोगों के मन को भाता है. हालांकि, इस मौसम में कुछ दिक्कतें भी बढ़ा जाती हैं. इन्हीं दिक्कतों में से एक है, बालों में डैंड्रफ होना. कई लोगों की शिकायत होती है कि सर्दी शुरू होते ही उनके सिर पर सफेद पपड़ी जमने लगती है. तमाम तरह के शैम्पू, ऑयल और घरेलू नुस्खे आजमाने के बाद भी ये परेशानी दूर नहीं होती है. अब, अगर आप भी इन्हीं लोगों में से एक हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. हाल ही में मशहूर न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह पांचाल ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया कि कई बार डैंड्रफ सिर्फ स्कैल्प की सफाई की समस्या नहीं है, बल्कि आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी का संकेत भी हो सकता है. आइए समझते हैं इस बारे में विस्तार से-

डैंड्रफ किसकी कमी से होता है?

श्वेता शाह के अनुसार, शरीर में कुछ जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स की कमी के चलते भी डैंड्रफ की परेशानी बढ़ जाती है. जैसे-

मैग्नीशियम की कमी

लो सीरम आयरन और

विटामिन B6, B12 और बायोटिन की कमी.

ये कमियां स्कैल्प को सूखा, कमजोर और फ्लेकी बना देती हैं. ऐसे में मौसम बदलते ही डैंड्रफ तेजी से बढ़ जाता है.

न्यूट्रिशनिस्ट सबसे पहले मैग्नीशियम से भरपूर चीजें की सलाह देती हैं. वे बताती हैं, मैग्नीशियम स्कैल्प को हाइड्रेट रखता है और सूखापन कम करता है. इसे बढ़ाने के लिए काबुली चना, काला चना, कद्दू के बीज, सूरजमुखी के बीज, हरी पत्तेदार सब्जियां और डार्क चॉकलेट खाएं.

श्वेता शाह पांचाल के मुताबिक, विटामिन B6, B12 और बायोटिन स्कैल्प हेल्थ में बड़ी भूमिका निभाते हैं. इनकी कमी के चलते भी बालों से जुड़ी दिक्कतें, खासकर डैंड्रफ की परेशानी बढ़ जाती है. ऐसे में एक बार इन विटामिन्स का टेस्ट जरूर कराएं. इसके बाद जरूरत होने पर आप एक्सपर्ट की सलाह से विटामिन बी6 और बी12 के सप्लीमेंट्स ले सकते हैं.

न्यूट्रिशनिस्ट आगे बताती हैं, हाई यूरिक एसिड इंफ्लेमेशन बढ़ाता है, जबकि लो आयरन स्कैल्प में खून का संचार कम करता है. दोनों ही कारण लंबे समय तक डैंड्रफ को जड़ से खत्म नहीं होने देते. ऐसे में एक बार यूरिक एसिड और सीरम आयरन टेस्ट भी जरूर कराएं.

विटामिन C से स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, जिससे भी डैंड्रफ की समस्या कम हो सकती है. इसके लिए आप नींबू, मौसमी, बेरीज और शिमला मिर्च को डाइट में शामिल कर सकते हैं.

इन सब से अलग पोषण विशेषज्ञ बताती हैं, ज्यादा शुगर फंगल ग्रोथ बढ़ाती है, जिससे डैंड्रफ और गंभीर हो सकता है. ऐसे में मैदा, मीठी चीजें और प्रोसेस्ड फूड का सेवन जितना हो सके, उतना कम करें.

श्वेता शाह पांचाल के मुताबिक, डैंड्रफ को सिर्फ शैम्पू से नहीं, बल्कि सही पोषण से ठीक किया जा सकता है. ऐसे में अपने शरीर की जरूरतों को समझें और पोषक तत्वों से भरपूर चीजों का सेवन करें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.