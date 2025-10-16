साफ करने के बाद भी बार-बार लग जाते हैं जाले? अपनाएं ये आसान घरेलू हैक्स, मकड़ियों से मिलेगा छुटकारा

Home Remedies to get Rid of Spiders: दिवाली का त्योहार बेहद नजदीक है. ऐसे में अधिकतर घरों में सफाई का दौर भी शुरू हो जाता है. कई बार ऐसा होता है कि आप घर की सफाई तो कर देते हैं लेकिन वापस मकड़ी दीवार पर जाला बना लेती हैं. ये जाले घर के लुक को तो खराब करते ही हैं साथ में गंदगी और नकारात्मकता का भी एहसास भी दिलाते हैं. ऐसे में अगर आप भी घर में मकड़ियों से परेशान हैं तो आप कुछ आसान घरेलू नुस्खे अपनाकर इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं. आइए जानते हैं इन हैक्स के बारे में....

पुदीने का तेल

घर में मकड़ियों से छुटकारा पाने के लिए आप पुदीने के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं. दरअसल, कीड़ों को इन पत्तों की महक बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है. इसके लिए आप पुदीने के तेल का छिड़काव मकड़ी वाली जगहों पर कर दें. आपको कुछ दिनों में असर देखने को मिल जाएगा.

मकड़ियों को भगाने के लिए आप सिरके (Vinegar) का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आपको सिरके को पानी के साथ मिलाकर स्प्रे बोतल में भर लेना है. इस मिश्रण को वहां स्प्रे करना है जहां मकड़ियां अक्सर जाले बना लेती हैं. ये छिड़काव आपको एक हफ्ते में 1 से 2 बार जरूर करना है. इससे आपके घर में जाले लगने की समस्या कम हो जाएगी.

नींबू खट्टा होता है जिससे कीड़े दूर भागते हैं. ऐसे में मकड़ियों से राहत पाने के लिए नींबू के छिलके का प्रयोग कर सकते हैं. इसके लिए आप नींबू के छिलके को धूप में सुखाकर पाउडर बना लें. इस पाउडर को मिलाकर एक स्प्रे बोतल में भरें और मकड़ी वाली जगहों पर छिड़क दें. इससे मकड़ियां आसानी से भाग जाती हैं. इसके अलावा संतरे के छिलके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

मकड़ी जल्दी-जल्दी जाला न बनाए इसके लिए आप हफ्ते में कम से कम एक बार दिवारों को झाड़ू से जरूर साफ कर दें. वहीं, अगर घर का कोई हिस्सा डैमेज है तो उसको तुरंत ठीक करा लें, क्योंकि ऐसी जगहों पर कीड़े जल्दी आते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)