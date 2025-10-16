शाम में कर लें ये 5 आसान काम, सुबह टॉयलेट में बैठते ही साफ हो जाएगा पेट, जानें कब्ज का असरदार नुस्खा

Constipation Cure: कब्ज यानी पेट का साफ न होना आजकल एक आम समस्या बन चुकी है. बहुत से लोग सुबह टॉयलेट जाने पर आराम महसूस नहीं करते या पेट पूरी तरह साफ नहीं होता. इससे उनका पूरा दिन प्रभावित होने लगता है. पेट ठीक से साफ न होने पर व्यक्ति खुद को चिड़चिड़ा महसूस करता है, पेट में दर्द, भारीपन और ऐंठन का एहसास भी बढ़ जाता है. अब, अगर आप भी अक्सर इस तरह की समस्या से परेशान रहते हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है.

सुबह पेट साफ करने के लिए क्या करें?

NIH की एक रिपोर्ट के अनुसार, अगर आप रात के समय कुछ खास तरीके फॉलो करते हैं, तो अगले दिन आपको पेट साफ करने में आसानी हो सकती है. ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे पाचन तंत्र का काम शरीर की सर्केडियन रिदम से जुड़ा होता है. इसका मतलब है कि आप रात में क्या खाते-पीते या करते हैं, उसका सीधा असर सुबह पेट की सफाई पर पड़ता है.

शाम के खाने में फाइबर जरूर शामिल करें

पेट साफ करने के लिए फाइबर सबसे जरूरी है. यह भोजन को आसानी से आंतों के रास्ते आगे बढ़ाने में मदद करता है. शाम के खाने में साबुत अनाज (जैसे ओट्स, क्विनोआ, जौ), दालें, और सब्जियां जैसे पालक, ब्रोकोली या गाजर शामिल करें. इससे अलग आप सेब, कीवी, संतरा और बेरीज जैसे फल खा सकते हैं. ये फाइबर के साथ-साथ पेट को हाइड्रेशन देते हैं, जिससे सुबह मल त्याग करने में आसानी होती है.

डिनर के बाद 10–15 मिनट वॉक करें. इससे आंतों की गति को बढ़ाती है, गैस और पेट फूलने की समस्या को कम होती है और भोजन को अच्छे से पचने में भी मदद मिलती है. इससे सुबह पेट आसानी से साफ हो जाता है.

सोने से पहले हल्की एब्डॉमिनल मसाज यानी पेट की गोलाकार मालिश करें. ऐसा करने से आंतें सक्रिय होती हैं और कब्ज से राहत मिलती है.

बहुत देर से या हैवी डिनर करना पाचन को धीमा कर देता है. कोशिश करें कि रात का खाना सोने से कम से कम 2-3 घंटे पहले खा लें. अगर बाद में भूख लगे, तो थोड़ा दूध, कुछ मेवे या हल्का स्नैक ले सकते हैं.

इन सब से अलग आप सोने से पहले गुनगुना पानी, अदरक का पानी, कैमोमाइल या पुदीने की हर्बल टी पी सकते हैं. ये पेट को शांत करती हैं और आंतों की मांसपेशियों को रिलैक्स करती हैं, जिससे अगली सुबह पेट को साफ रखने में भी मदद करती है. इसके साथ ही आपको नींद भी अच्छी आती है.

इस तरह अगर आप इन 5 आसान आदतों को रोज की दिनचर्या में शामिल कर लें, तो कब्ज की समस्या धीरे-धीरे खत्म हो सकती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.