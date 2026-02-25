विज्ञापन

कितनी रोटी खाओगे? क्या रोटी बनाने से पहले आप भी पूछती हैं ये सवाल, जान लें रोटियां गिनकर क्यों नहीं बनानी चाहिए?

Kitchen Rule: रोटी भारतीय मील का अहम हिस्सा है. रोटी के बिना तो हमारा खाना ही अधूरा सा लगता है. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि रोटियों को गिनकर क्यों नहीं बनाना चाहिए. अगर नहीं, तो इस आर्टिकल में जरूर जानें.

Read Time: 2 mins
Share
कितनी रोटी खाओगे? क्या रोटी बनाने से पहले आप भी पूछती हैं ये सवाल, जान लें रोटियां गिनकर क्यों नहीं बनानी चाहिए?
Kitchen Rule: रोटियां गिनकर क्यों नहीं बनानी चाहिए.

Why counting rotis is bad: लंच से लेकर डिनर तक में भारतीय रोटी खाना पसंद करते हैं. अक्सर आपने देखा होगा कि घर में जितने सदस्य होते हैं, उन्हें ध्यान में रखकर या गिनकर रोटियां बनाई जाती हैं. अक्सर किचन से आवाज आती है कितनी रोटी बना दूं, कितनी रोटियां खाओगे. क्या आपके घर में भी ऐसा ही होता है. दरअसल बहुत से लोग आज के समय में गिनकर रोटियां खाते हैं. शहरी लोगों के लिए देखा जाए, तो ये तरीका सही भी है, क्योंकि बची हुई रोटियों को फेंकने से अच्छा है. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि गिनकर रोटी बनाना अशुभ माना गया है. जी हां आपने सही सुना. तो चलिए जानते हैं आखिर क्यों नहीं रोटियां गिनकर बनानी चाहिए. 

Latest and Breaking News on NDTV

रोटियां गिनकर क्यों नहीं बनानी चाहिए- (Why counting rotis is bad)

1. टेंशन-

खाना एक पवित्र चीज़ होती है, जो पोषण और समृद्धि का प्रतीक है. रोटियों को गिनकर बनाना अशुभ माना जाता है. ये संकेत देती है कि हमारे पास चीजों की कमी है और यह सोच हमारे जीवन में गरीबी, टेंशन को बुलावा देती है. इसलिए कभी भी रोटियों को गिनकर नहीं बनाना चाहिए. 

2. सूर्य देव का अपमान-

माना जाता है कि गेहूं का संबंध सूर्य देव से होता है और जब हम रोटियां गिनकर बनाते हैं, तो ये सूर्य देव का अपमान माना जाता है.

3. निगेटिव एनर्जी-

किचन को घर का दिल कहा जाता है. इसलिए खाना बनाते समय खुश रहना चाहिए. माना जाता है कि अगर आप गिनकर या टेंशन में रोटियां बनाते हैं, तो इससे खाने वाले को भी निगेटिव एनर्जी महसूस होगी. 

4. रोटियों की कमी-

अगर आप गिनकर रोटियां बनाते हैं और किसी ने ज्यादा खा ली, तो रोटियां घट जाती है. या किसी को ज्यादा भूख लगी है, तो गिनती की वजह से भूखा रह सकता है.

ये भी पढ़ें- 1st Holi After Marriage Traditions: शादी के बाद पहली होली ससुराल में क्यों नहीं मनाना चाहिए? जानें इसके पीछे की दिलचस्प वजह और परंपरा

एनेस्थीसिया कैसे सुन्न कर देता है शरीर? क्यों लोग डरते हैं इससे, जानिए इससे जुड़े मिथ्स और फैक्ट्स...

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Kitchen Rule, Why Counting Rotis Is Bad, Oti Ginkar Kyu Nahi Banana Chahiye, Roti Counting Vastu Belief, Kitchen Vastu Rules, Food And Vastu Connection, Money Problems Vastu Remedy, Positive Energy Home Tips, Annapurna Blessing, Lakshmi Kripa Upay, Home Prosperity Vastu
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com