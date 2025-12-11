Happy New Year 2026: न्यू ईयर पर फैमिली वेकेशन के लिए भारत की 5 बेहतरीन जगहें, नए साल का होगा शानदार आगाज

Happy New Year 2026, Best Places For Family Trip: साल 2025 अपने अंतिम दिनों में हैं. हैपी न्यू ईयर 2026 आने में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं. लोगों ने अभी से नए साल का जश्न मनाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं. हर कोई न्यू ईयर की शुरुआत यादगार और शानदार करना चाहता है. ऐसे में छुट्टियां बची हुई है और परिवार के साथ नए साल के मौके पर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो भारत में बहुत सी ऐसी जगह हैं, जो शांत और सुंदर होने के साथ-साथ फैमिली वेकेशन के लिए परफेक्ट हैं, क्योंकि यहां भीड़भाड़ कम होती है और आप अपने परिवार के साथ अच्छा समय बीता सकते हैं. चलिए आपको बताते है नए साल पर परिवार के साथ घूमने के लिए सबसे बेहतरीन जगहें कौन सी हैं.

शिलांग, मेघालय

मेघालय की पहाड़ियों में बसा शिलांग अपनी हरी-भरी हरियाली और सुहावने मौसम के लिए जाना जाता है. यहां हिल स्टेशनों की तुलना में भीड़-भाड़ कम होती है. परिवार के साथ नए साल की छुट्टियां मनाने के लिए यह जगह बहुत शानदार हो सकती है. यहां उमियम झील, एलिफेंट फॉल्स की सैर करें और स्थानीय व्यंजनों का आनंद लें.

हम्पी एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए जाना जाता है. दिसंबर में यहां का मौसम सुहावना होता है और भीड़भाड़ कम होती है. यह संस्कृति, रोमांच और फोटोग्राफी के अवसरों का एक बेहतरीन मिश्रण है. तुंगभद्रा नदी पर डोंगी की सवारी करें और विरुपाक्ष मंदिर जाएं.

अगर आप गोवा की भागदौड़ से दूर समुद्र तट पर नया साल बिताना चाहते हैं, तो गोकर्ण एकदम सही जगह है. गोकर्ण एक शांत और सुंदर समुद्र तट है जो गोवा के पास स्थित है. शांति और सुकून की तलाश में परिवारों के लिए यह एक बेहतरीन जगह हो सकती है. यहां का मौसम दिसंबर में सुहावना होता है और भीड़भाड़ कम होती है. यहां ओम बीच पर आराम करें, पैराडाइज बीच पर ट्रेकिंग करें और महाबलेश्वर मंदिर जाएं.

जीरो वैली एक सुंदर और शांत जगह है, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है. नए साल की शुरुआत और शांत वातावरण के लिए यह जगह बहुत ही शानदार है. यहां धान के खेतों में घूमें, अपातानी जनजातीय संस्कृति का अनुभव करें और स्थानीय व्यंजनों का आनंद लें,

दीव

दीव एक शांत और सुंदर स्थल है जो गुजरात के पास स्थित है. यहां का मौसम सुहावना होता है और भीड़भाड़ कम होती है. यहां दीव किला देखें, नागोआ बीच पर आराम करें और सेंट पॉल चर्च का भ्रमण करें.

