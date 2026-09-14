Happy Ganesh Chaturthi 2026 Wishes: सुख करता जय मोरया, दुख हरता जय मोरया... इन खास संदेशों के जरिए अपनों को दें गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं

Ganesh Chaturthi ki Shubhkamneyin: आज 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी का पर्व देशभर में धूमधाम से मनाया जा रहा है. इस दिन लोग गणपति जी की स्थापना कर उनकी विधि-विधान से पूजा-अर्चना करते हैं. मान्यता है कि गणेश जी की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन से सभी कष्ट-विघ्न दूर होते हैं और सुख-शांति का आशीर्वाद प्राप्त होता है. ये अवसर पूजा-पाठ के साथ अपने प्रियजनों के साथ खुशियां बांटने का भी है. इस दिन लोग अपने दोस्तों, करीबियों, परिवार और रिश्तेदारों को शुभकामनाएं भी देते हैं. इसी कड़ी में आज हम आपके लिए कुछ चुनिंदा संदेश लेकर आए हैं जिनके जरिए आप अपनों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दे सकते हैं.
1. सुख करता जय मोरया, दुख हरता जय मोरया
कृपा सिंधु जय मोरया, बूढ़ी नाथ जय मोरया
गणपति बाप्पा मोरिया! गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं!
जमीन पर आसमान से भगवान उतर कर आए हैं,
मेरे बाप्पा मेरे घर मेहमान बनकर आए हैं
गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं
2. मोदक का भोग, मूषक की सवारी,
आए हैं गजानन करने कृपा न्यारी,
हर घर में गूंजे बप्पा की जय-जयकार,
खुशियों से भर जाए आपका संसार
गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं!
3. प्रथम पूज्य बप्पा का वंदन करें,
दुख-दर्द और हर संकट का हरण करें,
जीवन में आए सुख-शांति अपार,
मुबारक हो आपको गणेश उत्सव का त्योहार
हैप्पी गणेश चतुर्थी!
4. सजे हैं मंदिर, महका है आंगन,
पधार रहे हैं गौरी पुत्र गजानन,
होगी कृपा, दूर होगा हर अंधकार,
मंगलमय बने आपका सारा परिवार
गणेश चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं!
5. रिद्धि-सिद्धि के दाता का आशीष मिले,
हर सूने मन में खुशियों के फूल खिलें,
कामयाबी चूमे आपके कदम हर पल,
बप्पा की कृपा से सुखद हो आने वाला कल
शुभ गणेश चतुर्थी!
6. लड्डुओं की मिठास और बप्पा का प्यार,
सदा बना रहे आपके घर खुशियों का संसार,
ना रहे कोई गम, ना रहे कोई तकरार,
मुबारक हो आपको गणेश चतुर्थी का त्योहार
गणेश चतुर्थी की मंगलकामनाएं!
7. विघ्नहर्ता हर लें आपके सारे कष्ट,
सफलता मिले हर कार्य में उत्कृष्ट,
सदा चमके आपके भाग्य का सितारा,
बप्पा की कृपा से संवर जाए जीवन सारा
हैप्पी गणेश उत्सव!
8. ढोल-ताशों की थाप पर बप्पा आए हैं,
संग अपने खुशियों की सौगात लाए हैं,
मिट जाएं जीवन के सारे क्लेश,
सदा आप पर कृपा करें श्री गणेश
गणेश चतुर्थी की मंगलमय शुभकामनाएं!
9. माथे पर सिंदूर, गले में फूलों का हार,
दर्शन को आतुर है सारा संसार,
पावन बेला में मिले बप्पा का वरदान,
बढ़े यश, वैभव और मान-सम्मान
शुभ गणेश चतुर्थी!
10. चारों ओर गूंजे गणपति बप्पा मोरया,
सबके दुख हरने आए हैं मंगलमूर्तिया,
आरंभ हो जीवन का नया अध्याय,
सदा मिले आपको सुख, शांति और विजय
गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं!
11. चंदन की खुशबू, मोदक का स्वाद,
बप्पा के चरणों में सच्ची मुराद,
सदा रहे आपके घर में मां लक्ष्मी का वास,
पूरा हो हर एक संकल्प और विश्वास
गणेश चतुर्थी की बहुत-बहुत बधाई!
12. वक्रतुंड महाकाय का नाम जपें,
मन के विकारों और चिंताओं को तजें,
दूर हों मुश्किलें, राहें हों आसान,
ज्ञान और बुद्धि का मिले वरदान
हैप्पी गणेश चतुर्थी!
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