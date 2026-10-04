Aquarius Tarot Card Rashifal: पुरानी सोच और आदतों से निकलने की कोशिश, नए काम में गलत रास्ते से बचें

Aquarius Tarot Card Horoscope 04 October 2026 Kumbh Tarot Card Rashifal: पुरानी आदतों में बदलाव लाएं. व्यवहार में मधुरता और संयम बनाए रखें. अतीत की यादों में खुद को ना उलझने दे. वर्तमान जीवन पर ध्यान केंद्रित करें. कुछ पुराने लोगों से मुलाकात उत्साहित कर सकती है. परिवार के सभी सदस्यों की जरूरत को पूरी करने का प्रयास कर सकते हैं. किसी की अपेक्षाओं पर खरा उतारने के लिए खुद को मुसीबत में ना डालें. बच्चों की गतिविधियों को नजरअंदाज ना करें. किसी बच्चे की रुचि कला या संगीत में होने पर उसे प्रोत्साहित करें. परिवार की व्यवस्था को बेहतर बनाने में सहयोग करें.

व्यवसायिक/ Professional

कार्यों को लेकर हो रही परेशानी को असफलता का कारण न बनने दे. यदि किसी कार्य में काफी दिक्कतें नाजा आ रही है.तो कार्य शैली में आवश्यक बदलाव कर उन में सुधार लाने का प्रयास कर सकते हैं.इस बात को समझने के कोशिश करें, कि सफलता आसानी से प्राप्त नहीं होती है.कार्यों को लेकर शॉर्टकट की तलाश ना करें.अनैतिक तरीके से कार्यों को पूरा करना मान सम्मान में कमी ला सकता है.संभव है, कि नई योजना में लोगों का चयन करते समय आप को न शामिल किया जाए. इस बात को लेकर कार्य क्षेत्र में हंगामा न करें.

स्वास्थ्य/Health

कुछ समय से लगातार कमर में हो रहे दर्द को लेकर लापरवाही ना करें. चिकित्सक से सही परामर्श ले.

आर्थिक स्थिति/Finance

आर्थिक मामलों में अपनी योजना को स्पष्ट रूप से बनाएं.असमंजस की स्थिति में किसी योजना में धन निवेश ना करें .

रिश्ते/Relationship

सगे संबंधियों के साथ समय-समय पर मुलाकात जीवन में उत्साह वृद्धि करेगी. छोटे-छोटे आयोजनों में शामिल होकर रिश्तों को बेहतर बनाएं.