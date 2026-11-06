Happy Dhanteras 2026 Wishes: धन-धान्य की न हो कभी परिवार में कमी... इन खास संदेशों से दें अपनों को धनतेरस की शुभकामनाएं

Happy Dhanteras 2026 Wishes Images: आज 6 नवंबर को देशभर में धनतेरस का त्योहार मनाया जा रहा है. इस दिन सोना-चांदी और नई चीजें खरीदना बेहद शुभ माना जाता है. साथ ही इस दिन मां लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरि की पूजा करने का विधान है. इस पर्व को धनत्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है. इस खास अवसर पर आप अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों को शुभकामनाएं दे सकते हैं. इसी कड़ी में आज हम आपके लिए कुछ चुनिंदा संदेश लेकर आए हैं जिनकी मदद से आप अपनों और करीबियों को धनतेरस की शुभकामनाएं दे सकते हैं.

1. धन-धान्य की न हो कभी परिवार में कमी,

आपके जीवन में सदा हो प्रगति,

निरोगी हो काया और खुशहाल हो जीवन,

आपके घर में हो सुख-समृध्दि का आगमन

हैप्पी धनतेरस!

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2. दीप जले तो जगमगाए संसार,

मां लक्ष्मी का हो आपके घर में वास,

सदा बना रहे कुबेर का आशीर्वाद,

सुख-समृद्धि से भर जाए आपका हर दिन खास

हैप्पी धनतेरस!

3. धन्वंतरि देव का आशीर्वाद मिले,

सदा उत्तम स्वास्थ्य का फूल खिले

कष्ट मिटें और दूर हो हर बला,

जीवन में बरसे खुशियों की कला

धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं!

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4. धन की देवी लक्ष्मी करें कृपा अपार

कुबेर देव खोलें खुशियों के भंडार

संकट और दुःख का कभी न हो फेरा,

सुख-वैभव से सज जाए आंगन तेरा

शुभ धनतेरस!

5. आए आपके घर धन और मान,

बढ़े सदा आपका जग में सम्मान

हर मनोकामना हो पूर्ण आपकी,

यही प्रार्थना है हमारी प्रभु से आज की

हैप्पी धनतेरस!

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6. घर में मां लक्ष्मी का वास हो,

संकटों का हमेशा नाश हो

सिर पर सदा उन्नति का ताज हो,

और घर-आंगन में खुशियों का राज हो

धनतेरस की मंगलकामनाएं!

7. दीपों की रोशनी से रोशन हो जहां,

पूरा हो आपका हर एक अरमां

मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे,

धन और यश का सदा संगम रहे

शुभ धनतेरस!

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8. धनतेरस का यह शुभ दिन आया,

संग अपने ढेरों खुशियां लाया

कुबेर जी ने कृपा बरसाई,

आपको मिले हर काम में भलाई

धनतेरस की हार्दिक बधाई!

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9. चमकता रहे आपका जीवन सदा,

खुशियों से भरा रहे हर एक लम्हा

बरकत हो आपके कारोबार और काम में,

नाम हो आपका हर अच्छे मुकाम में

शुभ धनतेरस!

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10. सोने सा दमकता रहे आपका भाग्य,

सफलता चूमे आपके कदम हर बार

खुशियों का दीप कभी न बुझे,

मुबारक हो धनतेरस का त्योहार!

हैप्पी धनतेरस!

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