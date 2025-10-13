Ahoi Ashtami Wishes: संतान रहे सुखी, परिवार में हो प्यार...अहोई अष्टमी पर शेयर करें ये शुभकामना संदेश और तस्वीरें

Happy Ahoi Ashtami 2025 Wishes: आज यानी सोमवार, 13 अक्टूबर 2025 को अहोई अष्टमी का पवित्र त्योहार मनाया जा रहा है. यह दिन हर मां के लिए बहुत खास होता है. इस दिन मां अपने बच्चों की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन के लिए व्रत रखती हैं. पूरे दिन बिना पानी पिए व्रत रखने के बाद, शाम को तारा देखकर और अहोई माता की पूजा करके व्रत खोला जाता है. अहोई अष्टमी का त्योहार मां के प्यार और त्याग का प्रतीक है. माना जाता है कि इस दिन सच्चे मन से व्रत करने पर अहोई माता सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं और संतान को सुख-समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं. पूजा के समय दीवार पर अहोई माता और सियार की आकृति बनाकर कथा सुनी जाती है. इस शुभ दिन पर लोग अपने परिवार और दोस्तों को अहोई अष्टमी की शुभकामनाएं भी भेजते हैं. यहां हम भी आपके लिए कुछ ऐसे ही चुनिंदा संदेश लेकर आए हैं, आप इन्हें सोशल मीडिया के माध्याम से अपनों के साथ शेयर कर सकते हैं. आइए एक नजर डालते हैं इनपर-

यहां से चुनकर अपनों को भेजें अहोई अष्टमी की शुभकामनाएं

तुम्हें सूरज कहूं या तारा, तुम पर जीवन न्योछावर सारा, मेरे आंखों के तारा, मेरा संसार सारा…. अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं

मां अहोई का व्रत है आज, एक एक तारा देखूं आज, अर्ज़ दिया मेने आपको आज कर दो अब जीवन साकार. अहोई अष्टमी की शुभकामनाएं

सुख-समृद्धि की हो बौछार, आ गया अहोई अष्टमी का पावन त्योहार. अहोई अष्टमी की शुभकामनाएं

मां अहोई की कृपा बनी रहे हर बार, संतान रहे सुखी, परिवार में हो प्यार हर इच्छा आपकी पूर्ण हो इस बार, अहोई अष्टमी लाए खुशियों की बहार. अहोई अष्टमी की शुभकामनाएं

दुख दर्द सब हो जाए दूर, मां अहोई संतान के जीवन में लाएं खुशियां भरपूर. अहोई अष्टमी की शुभकामनाएं