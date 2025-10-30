डायना पेंटी का 100 साल पुराना 'हेरिटेज होम'... फराह खान बोलीं- ये तो किसी बकिंघम पैलेस से कम नहीं

Diana Penty Heritage Home in Mumbai: मुंबई जैसी मॉडर्न और हाईटेक सिटी में जब हर कोई हाई-राइज बिल्डिंग्स में बसता जा रहा है, वहां बॉलीवुड एक्ट्रेस डायना पेंटी का 100 साल पुराना पुश्तैनी घर आज भी अपनी विरासत और खूबसूरती से सबको हैरान कर देता है. हाल ही में फिल्ममेकर फराह खान जब अपने यूट्यूब व्लॉग के लिए इस घर पहुंचीं, तो वो भी इस 'हेरिटेज होम' की भव्यता देखकर बोल उठीं, 'ये तो किसी बकिंघम पैलेस से कम नहीं.'

डायना पेंटी का एक सदी पुराना घर

यह दो-मंजिला हेरिटेज हाउस कभी डायना के परदादा का था, जिसे आज तक परिवार ने बेहद प्यार से संभाल रखा है. घर के हर कोने में इतिहास की खुशबू बसती है. लकड़ी के दरवाजे, विंटेज फर्नीचर, ऊंची छतें और कॉलोनियल स्टाइल की वरांडा तक सब कुछ पुराने जमाने की शान बयां करते हैं. इस घर की आर्किटेक्चर में पारसी और यूरोपियन डिजाइन का खूबसूरत मेल देखने को मिलता है, जो इसे बाकी मुंबई के घरों से अलग पहचान देता है.

फराह खान भी रह गईं हैरान

जैसे ही फराह खान घर के अंदर पहुंचीं, उनके चेहरे पर क्यूरियोसिटी साफ दिखी. उन्होंने हंसते हुए कहा, ये तो पूरा बकिंघम पैलेस. मैं तुम्हें लंदन ले आई हूं. जब फराह ने पूछा, 'क्या ये सारा घर तुम्हारा है,' तो डायना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, 'ऊपर मैं और नीचे हम.' इसके बाद डायना बोलीं, 'अब चलिए मॉम के पास,क्योंकि असली किचन वहीं है.'

अंदर का नजारा बेहद शानदार

घर का हर हिस्सा ऐसा लगता है जैसे किसी विंटेज फिल्म का सेट हो. पेस्टल कलर, फ्लोरल डेकोर और हैंडक्राफ्टेड फर्नीचर से सजा हुआ. एक टेबल दिखाकर फराह ने पूछा, 'ये कितनी पुरानी है,' तो डायना की मां ने मुस्कुराते हुए कहा,'100 साल से भी ज्यादा पुरानी.' इस पर फराह ने चुटकी ली,'वाह! ये तो मुझसे भी पुरानी है. मैं तो बहुत खुश हूं कि यहां मुझसे भी पुरानी चीजें हैं.

टेरेस गार्डन से फराह हुईं इंप्रेस

जब फराह छत पर पहुंचीं, तो उन्होंने कहा, 'बहुत ही खूबसूरत!' वहां पिंक सोफे, फ्लोरल कुशन और विंटेज लैम्प्स ने माहौल को बेहद खूबसूरत बना दिया था. फराह ने डायना से कहा, सब कुछ इतना प्यारा है… बिलकुल तुम्हारी तरह.'

वर्ल्ड वॉर शिप से आया विंटेज शोपीस

घर के बीचों-बीच रखे एक अनोखे म्यूजिकल मेर्री-गो-राउंड पर फराह की नजर पड़ी तो उन्होंने पूछा, 'ये क्या है.' डायना ने हंसते हुए बताया, 'ये हमारे घर में मेरे बचपन से है,शायद मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर को किसी ने गिफ्ट किया था. सुना है ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड के किसी शिप से आया था.'

शाहरुख खान के 'मन्नत' से तुलना

फराह की फनी रिएक्शन यहीं खत्म नहीं हुएं. उन्होंने कहा, 'इतना बड़ा घर तो लोखंडवाला में किसी डांस स्टूडियो का भी नहीं है. ये तो शाहरुख खान के मन्नत के लिविंग रूम जितना बड़ा है.'जब डायना ने कहा,इतना भी नहीं, तो फराह ने हंसते हुए कहा, मुझे लगता है, मुझे शाहरुख को यहां बुलाना चाहिए.' डायना मुस्कुराई और बोलीं,'मुझे शाहरुख का यहां आना अच्छा लगेगा.'