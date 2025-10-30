विज्ञापन

डायना पेंटी का 100 साल पुराना 'हेरिटेज होम'... फराह खान बोलीं- ये तो किसी बकिंघम पैलेस से कम नहीं

फिल्ममेकर फराह खान डायना पेंटी के सदी पुराने घर की खूबसूरती देखकर दंग रह गईं. पेस्टल फर्नीचर, विंटेज फर्निशिंग और टेरेस गार्डन से सजा यह घर न सिर्फ खूबसूरत है, बल्कि डायना की फैमिली की सदियों पुरानी विरासत को भी संभाले हुए है.

Read Time: 3 mins
Share
डायना पेंटी का 100 साल पुराना 'हेरिटेज होम'... फराह खान बोलीं- ये तो किसी बकिंघम पैलेस से कम नहीं
यह दो-मंजिला हेरिटेज हाउस कभी डायना के परदादा का था, जिसे आज तक परिवार ने बेहद प्यार से संभाल रखा है.

Diana Penty Heritage Home in Mumbai: मुंबई जैसी मॉडर्न और हाईटेक सिटी में जब हर कोई हाई-राइज बिल्डिंग्स में बसता जा रहा है, वहां बॉलीवुड एक्ट्रेस डायना पेंटी का 100 साल पुराना पुश्तैनी घर आज भी अपनी विरासत और खूबसूरती से सबको हैरान कर देता है. हाल ही में फिल्ममेकर फराह खान जब अपने यूट्यूब व्लॉग के लिए इस घर पहुंचीं, तो वो भी इस 'हेरिटेज होम' की भव्यता देखकर बोल उठीं, 'ये तो किसी बकिंघम पैलेस से कम नहीं.'

डायना पेंटी का एक सदी पुराना घर

यह दो-मंजिला हेरिटेज हाउस कभी डायना के परदादा का था, जिसे आज तक परिवार ने बेहद प्यार से संभाल रखा है. घर के हर कोने में इतिहास की खुशबू बसती है. लकड़ी के दरवाजे, विंटेज फर्नीचर, ऊंची छतें और कॉलोनियल स्टाइल की वरांडा तक सब कुछ पुराने जमाने की शान बयां करते हैं. इस घर की आर्किटेक्चर में पारसी और यूरोपियन डिजाइन का खूबसूरत मेल देखने को मिलता है, जो इसे बाकी मुंबई के घरों से अलग पहचान देता है.

Latest and Breaking News on NDTV

फराह खान भी रह गईं हैरान

जैसे ही फराह खान घर के अंदर पहुंचीं, उनके चेहरे पर क्यूरियोसिटी साफ दिखी. उन्होंने हंसते हुए कहा, ये तो पूरा बकिंघम पैलेस. मैं तुम्हें लंदन ले आई हूं. जब फराह ने पूछा, 'क्या ये सारा घर तुम्हारा है,' तो डायना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, 'ऊपर मैं और नीचे हम.' इसके बाद डायना बोलीं, 'अब चलिए मॉम के पास,क्योंकि असली किचन वहीं है.'

अंदर का नजारा बेहद शानदार

घर का हर हिस्सा ऐसा लगता है जैसे किसी विंटेज फिल्म का सेट हो. पेस्टल कलर, फ्लोरल डेकोर और हैंडक्राफ्टेड फर्नीचर से सजा हुआ. एक टेबल दिखाकर फराह ने पूछा, 'ये कितनी पुरानी है,' तो डायना की मां ने मुस्कुराते हुए कहा,'100 साल से भी ज्यादा पुरानी.' इस पर फराह ने चुटकी ली,'वाह! ये तो मुझसे भी पुरानी है. मैं तो बहुत खुश हूं कि यहां मुझसे भी पुरानी चीजें हैं.

टेरेस गार्डन से फराह हुईं इंप्रेस

जब फराह छत पर पहुंचीं, तो उन्होंने कहा, 'बहुत ही खूबसूरत!' वहां पिंक सोफे, फ्लोरल कुशन और विंटेज लैम्प्स ने माहौल को बेहद खूबसूरत बना दिया था. फराह ने डायना से कहा, सब कुछ इतना प्यारा है… बिलकुल तुम्हारी तरह.'

Latest and Breaking News on NDTV

वर्ल्ड वॉर शिप से आया विंटेज शोपीस

घर के बीचों-बीच रखे एक अनोखे म्यूजिकल मेर्री-गो-राउंड पर फराह की नजर पड़ी तो उन्होंने पूछा, 'ये क्या है.' डायना ने हंसते हुए बताया, 'ये हमारे घर में मेरे बचपन से है,शायद मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर को किसी ने गिफ्ट किया था. सुना है ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड के किसी शिप से आया था.'

शाहरुख खान के 'मन्नत' से तुलना

फराह की फनी रिएक्शन यहीं खत्म नहीं हुएं. उन्होंने कहा, 'इतना बड़ा घर तो लोखंडवाला में किसी डांस स्टूडियो का भी नहीं है. ये तो शाहरुख खान के मन्नत के लिविंग रूम जितना बड़ा है.'जब डायना ने कहा,इतना भी नहीं, तो फराह ने हंसते हुए कहा, मुझे लगता है, मुझे शाहरुख को यहां बुलाना चाहिए.' डायना मुस्कुराई और बोलीं,'मुझे शाहरुख का यहां आना अच्छा लगेगा.'

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Diana Penty Home In Mumbai, Farah Khan, Lifestyle News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com