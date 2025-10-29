Dandruff Home Remedies: ठंडी-ठंडी हवाओं के साथ सर्दियों की शुरुआत हो गई है. इस मौसम में बालों से जुड़ी कई समस्याओं का सामना करना बहुत आम बात है. इसमें सबसे कॉमन प्रॉब्लम है रूसी जिसे डैंड्रफ भी कहा जाता है. ठंडी हवाओं के कारण स्कैल्प काफी डिहाईड्रेट हो जाता है जिससे रूखापन बढ़ जाता है. इससे सिर की त्वचा पर दिखने वाली सफेद पपड़ियां न केवल बालों को बेजान बनाती हैं, बल्कि खुजली और शर्मिंदगी का कारण भी बनती हैं. इसी के चलते आज हम आपको हेयर एक्‍सपर्ट जावेद हबीब के कुछ उपाय और टिप्स बताएं जिससे 1 दिन में डैंड्रफ खत्म हो सकती है. साथ ही ये भी जानेंगे कि रूसी को जड़ से कैसे खत्म किया जा सकता है.

1. सैवलॉन और पानी का घोल

अगर आपके सिर में हैवी डैंड्रफ है तो ये उपाय जरूर अपनाएं. इसके लिए आप बर्तन में 1 चम्मच सैवलॉन और 5 चम्मच पानी के डालकर एक घोल तैयार कर लें. अब आप रुई की मदद से इस घोल को अपने स्कैल्प पर लगाएं और 15 मिनट छोड़ दें. फिर शैंप से अपना हेयरवॉश कर लें. ये उपाय आपको हफ्ते में एक बार अपनाना है इससे रूसी कम होने लगेगी.

2. एलोवेरा जेल

ये उपाय बहुत ही आसान और असरदार माना जाता है. जावेद हबीब बताते हैं कि इसके लिए एकदम फ्रेश एलोवेरा जेल की जरूरत होगी. इस जेल को अपने बालों को गिला कर स्कैल्प पर लगाएं और अच्छे से रब करें. इसके बाद जेल लगाकर 10 मिनट के लिए छोड़ दें. फिर आप अपने सिर को नॉर्मल शैंपू से वॉश कर लें. ये आपको हफ्ते में एक बार करना है. इससे डैंड्रफ एकदम गायब हो जाएगा.

3. नींबू का रस और एप्पल साइडर विनेगर

इस नुस्खे के लिए आपको नॉर्मल शैंपू में नींबू का रस और एप्पल साइडर मिलाकर एक घोल तैयार करना होगा. अब इस सॉल्यूशन से हफ्ते में एक बार अपने बाल जरूर धोएं. इससे आपके बालों की डैंड्रफ खत्म हो जाएगी.

4. प्याज का पेस्ट

डैंड्रफ को जल्दी खत्म करने के लिए आप इस उपाय को अपना सकते हैं. इसके लिए आप बिना पानी के प्याज को पीसकर एक पेस्ट तैयार कर लें. अब इस पेस्ट को अपने बालों पर लगाएं और 30 मिनट बाद शैंपू से वॉश कर लें. इस उपाय को नियमित रूप से इस्तेमाल करने से डैंड्रफ नेचुरल तरीके से जड़ से खत्म हो सकती है.

सर्दियों में न करें ये काम

बालों को वॉश करने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल न करें. इससे आपके बालों में डैंड्रफ हो सकती है. आप बालों को धोने के लिए रूम टेंपरेचर वाला पानी इस्तेमाल कर सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.