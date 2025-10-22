विज्ञापन

Govardhan Puja 2025: गोवर्धन पूजा पर पहनें कृष्ण जी के प्रिय रंगों के कपड़े, जानें कौन से कलर हैं खास

Govardhan Puja: माना जाता है कि कृष्ण जी के प्रिय रंगों को धारण करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है और मन भी सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है. ऐसे में आज हम आपको कृष्ण जी के प्रिय रंगों के बार में बताएं, जिन्हें आप पूजा में पहन सकते हैं.

गोवर्धन पूजा 2025
Govardhan Puja 2025: गोवर्धन पूजा का पर्व प्रकृति और भगवान श्रीकृष्ण को समर्पित एक बेहद शुभ त्योहार है. इस दिन गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर पूजा की जाती है, साथ ही गाय और बछड़ों की सेवा का भी खास महत्व होता है.  ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा मनाई जाती है. इसके चलते इस साल आज यानी 22 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा धूमझाम से मनाई जाएगी. इस पावन अवसर पर खास रंग के कपड़े पूजा में पहनना काफी शुभ माना जाता है. माना जाता है कि कृष्ण जी के प्रिय रंगों को धारण करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है और मन भी सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है. ऐसे में आज हम आपको कृष्ण जी के प्रिय रंगों के बार में बताएं, जिन्हें आप पूजा में पहनन सकते हैं.

पीला रंग

शास्त्रों के अनुसार भगवान कृष्ण का सबसे प्रिय रंग पीला माना जाता है. ऐसे में आप गोवर्धन पूजा पर पीले रंग के कपड़े पहन सकते हैं. महिलाएं येलो कलर की साड़ी या कुर्ता चुन सकती हैं. वहीं, पुरुष सिंपल वियर के लिए येलो कलर का कुर्ता पजामा भी पहन सकते हैं. चाहें तो आप पीले कुर्ते के साथ सफेद धोती या फिर नॉर्मल ब्लू जीन्स भी स्टाइल कर सकते हैं.

नीला रंग

नीला रंग भी कान्हा जी का प्रिय माना जाता है. ऐसे में महिलाएं पूजा के दौरान ब्लू कलर का घाघरा चोली, कुर्ती से लेकर साड़ी वियर कर सकती हैं. इसके अलावा ट्रेडिशनल सूट या अनारकली सूट भी अच्छा ऑप्शन रह सकता है. जबकि, पुरुष ब्लू कुर्ता स्टाइल कर सकते हैं. इसे आप व्हाइट पजामे के साथ पहनेंगे तो काफी अच्छा लुक आएगा.

मोरपंखी रंग

श्री कृष्ण का श्रृंगार मोरपंख के बिना अधूरा होता है. साथ ही ये रंग भी उनका प्रिय माना जाता है. ऐसे में आप भी गोवर्धन पूजा के मौके पर इस रंग के कपड़े पहन सकते हैं. महिलाएं इस कलर से मिलती-जुलती साड़ी वियर कर सकती हैं, तो पुरुष कुर्ता स्टाइल कर सकते हैं. व्हाइट पजामें पर इस रंग का कुर्ता आप पर खूब जच सकता है. 

न पहनें ऐसे कपड़े

गोवर्धन पूजा के अवसर पर आप भूलकर भी गंदे या मैले कपड़े न पहनें. इसके अलावा इस पावन मौके पर आपको काले रंग के कपड़े पहनने से भी बचना चाहिए. काला रंग अशुभता और नेगेटिविटी का प्रतीक माना जाता है. ऐसे में त्योहार पर इस रंग से परहेज करना ही सही है.

