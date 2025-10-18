विज्ञापन

Happy Govardhan Puja Wishes: घमंड तोड़ इंद्र का, प्रकृति का महत्व समझाया...इन संदेशों के साथ अपनों को भेजें गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं

गोवर्धन पूजा को अन्नकूट पर्व भी कहा जाता है. इस दिन भक्त भगवान कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की पूजा कर 56 भोग लगाते हैं और उनकी परिक्रमा करते हैं.

Happy Govardhan Puja Wishes: घमंड तोड़ इंद्र का, प्रकृति का महत्व समझाया...इन संदेशों के साथ अपनों को भेजें गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं
यहां से चुनें गोवर्धन पूजा के शुभकामना संदेश
freepik

Govardhan Puja Quotes: देशभर में श्रद्धा और उत्साह के साथ गोवर्धन पूजा मनाई जाती है. इसे अन्नकूट पर्व के नाम से भी जाना जाता है. इस दिन भगवान श्रीकृष्ण और गोवर्धन पर्वत की विशेष पूजा की जाती है. पंचांग के मुताबिक कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 21 अक्टूबर को शाम 5 बजकर 54 मिनट पर होगी. इसका समापन 22 अक्टूबर को रात 8 बजकर 16 मिनट पर होगा. तिथि के मुताबिक इस बार गोवर्धन पूजा का पर्व 22 अक्तूबर को मनाया जाएगा. पौराणिक कथा के अनुसार, इसी दिन श्रीकृष्ण ने इंद्रदेव के प्रकोप से गोकुलवासियों की रक्षा करने के लिए अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया था. तभी से यह दिन भगवान की इस दिव्य लीला की स्मृति में मनाया जाता है. इस मौके पर भगवान (Govardhan Puja Wishes) गोवर्धन को छप्पन भोग अर्पित किए जाते हैं और उनकी परिक्रमा का विशेष महत्व होता है. अगर आप भी अपने दोस्तों, परिवार और (Govardhan Puja Messages) प्रियजनों को गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं भेजना चाहते हैं, तो यहां दिए गए मैसेज आपके लिए हैं.

Happy Govardhan Puja 2025 Wishes LIVE: लोगों की रक्षा करने एक अंगुली पर पहाड़ उठाया...यहां से चुनकर अपनों को भेजें गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं

लोगों की रक्षा करने एक अंगुली पर पहाड़ उठाया,

उसी कन्हैया की याद दिलाने

गोवर्धन पूजा का पावन दिन आया!

गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं

प्रेम से कृष्ण का नाम जपो दिल की हर इच्छा पूरी होगी,

कृष्ण आराधना में तल्लीन हो जाओ, उनकी महिमा खुशहाल करेगी.

गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं

आंधी तूफान से वो डरते हैं, जिनके मन में प्राण बसते हैं,

वो मौत देखकर भी हंसते हैं, जिनके मन में कृष्ण कन्हैया बसते हैं.

गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं

प्रेम से जो ले कृष्ण का नाम, पूरे होंगे सारे अधूरे काम,

आज काम न करना कोई दूजा, आज तो करना है गोवर्धन पूजा.

गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं

बंसी की धुन पर , सबके दुःख वो हरता है.

आज भी अपना कन्हैया, कई चमत्कार करता है.

गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं

जो आप मांगें उससे अधिक पाएं

गोवर्धन पूजा में कृष्ण गुण गाए,

और ये त्योहार खुशियों से मनाएं.

गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं

लोगों की रक्षा करने को

एक उंगली पर पहाड़ उठाया

उसी कन्हैया की याद दिलाने

गोवर्धन पूजा का दिन आया.

गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं

गोवर्धन पूजा के इस शुभ अवसर पर, हम ये कामना करते हैं कि श्री कृष्ण की कृपा आप पर, और आपके पुरे परिवार पर हमेशा बनी रहे.

गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं

चंदन की खुशबू, रेशम का हार, धुप की सुगंध, दीयों की फुहार

दिल की उम्मीदें, अपनों का प्यार, मंगलमय हो आपके लिए

गोवर्धन पूजा का ये त्योहार.

गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं

घमंड तोड़ इंद्र का, प्रकृति का महत्व समझाया

ऊंगली पर उठाकर पहाड़, वो ही रक्षक कहलाया

ऐसे बाल गोपाल लीलाधर को शत-शत प्रणाम.

गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं

प्रभु श्री कृष्ण जिनका है नाम, गोकुल जिनका है धाम,

ऐसे प्रभु श्री कृष्ण जी को हम सब करें प्रणाम.

गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं

                                                 प्रस्तुति: गरिमा चौधरी

Govardhan Puja Wishes, Govardhan Puja 2025
