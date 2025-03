Fox nuts health benefits : इस ड्राई फ्रूट्स को यूरीएल फेरॉक्स, फॉक्स नट्स, लोटस सीड्स, गोरगन नट्स और फूल मखाना के नाम से भी जाना जाता है. इन बीजों का इस्तेमाल आमतौर पर कई तरह की भारतीय मिठाइयों और व्यंजनों जैसे खीर, रायता और मखाना करी में किया जाता है. इसके अलावा शाम की चाय में स्नैक्स के रूप में किया जाता है. मखाना पोषक तत्वों से भरपूर मेवा है जैसे कि प्रोटीन, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, मैग्नीशियम, पोटैशियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम और आयरन. ऐसे में इसका सेवन सेहत को कई लाभ पहुंचा सकता है. अज हम आपको यहां पर गर्मी के सीजन में 30 दिन डाइट में शामिल करने से शरीर पर क्या असर पड़ता है, जानने के लिए आगे आर्टिकल पढ़ें...

गर्मी के मौसम में मखाना खाने के फायदे - Benefits of eating Makhana in summer season

सबसे पहले बात करते हैं मखाने की तासीर की, जोकि ठंडी होती है. इसलिए लोग गर्मियों की डाइट में शामिल करते हैं. इससे पेट को ठंडक मिलती है. इसको खाने से आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है क्योंकि मखाने में सोडियम कम और पोटैशियम की मात्रा ज्यादा होती है. इसलिए हाई बीपी वाले इसका सेवन कर सकते हैं. ब्लड शुगर लेवल की समस्या से जूझ रहे लोगों को भी इसका सेवन करना चाहिए क्योंकि, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है. यही वजह आप इसे गर्मी के स्नैक्स में शामिल कर सकते हैं. कब्ज की बीमारी में भी यह सूखा मेवा बहुत लाभकारी हो सकता है. जो लोग पेट से जुड़ी परेशानी जैसे- गैस और अपच से परेशाना हैं उनके लिए रामबाण साबित हो सकता है. यह मेवा आपके वजन को भी कम करने में मदद करता है. इसमें कैलोरी की मात्रा बहुत कम होती है. साथ ही यह मेवा मोटापा नहीं बढ़ने देता है. इसके अलावा मखाना आपके दिल की सेहत को भी सुधारने में मदद कर सकता है. क्योंकि इसमें एल्केलाइड जैसे तत्व पाए जाते हैं, जो हार्ट संबंधी खतरे से बचाने में मदद कर सकते हैं.

मखाने कब नहीं खाना चाहिए - When should one not eat makhana

अगर आपको एलर्जी है, तो फिर इसका सेवन करने से बचिए.

इसके सेवन से त्वचा में खुजली, चकत्ते या कोई एलर्जी हो रही तो खाना बंद कर दीजिए.

अधिक मात्रा में इसका सेवन करने से कब्ज की समस्या भी हो सकती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.