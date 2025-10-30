विज्ञापन

Garlic Plant At Home: घर पर ही लहसुन कैसे उगाएं? ये है आसान तरीका

Lahsun Kaise Ugta Hai: लहसुन को अपने घर पर ही उगा लें तो कैसा रहेगा, इससे पैसों की बचत भी होगी. लहसुन उगाने का एक प्राकृतिक और आसान तरीका क्या है?

Garlic Plant At Home: घर पर ही लहसुन कैसे उगाएं? ये है आसान तरीका
Ghar Par Lahsun Kaise Ugaye: लहसुन एक ऐसी चीज है, जो खाने में स्वाद से लेकर शरीर को कई बीमारियों से बनाने का काम करता है. यही कारण है कि बाजार में लहसुन की कीमत भी बहुत अधिक है. आमतौर पर बाजार में लहसुन 400 से 500 रुपये किलो मिलता है, लेकिन आप लहसुन को अपने घर पर ही उगा लें तो कैसा रहेगा, इससे पैसों की बचत भी होगी और खाने के स्वाद में कोई बदलाव भी नहीं होगा.

दरअसल, "दादी मां का बगीचा" बनाने वाली यूट्यूबर ने रसोई के कचरे का इस्तेमाल करके लहसुन उगाने का एक प्राकृतिक और आसान तरीका बताया है. यह तरीका न सिर्फ आपके पैसे बचाता है, बल्कि इससे घर के अंदर बागवानी के लिए महंगी हाई क्वालिटी वाली मिट्टी की जरूरत नहीं होती. चलिए आपको बताते हैं घर पर लहसुन उगाने का आसान तरीका.

घर पर लहसुन उगाने के लिए क्या करें

दादी मां के बगीचे की रेसिपी के अनुसार, लहसुन उगाने के लिए आप सामान रखने वाले प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं. बैग को मोड़ें या रोल करें और उसे ग्रो बैग में भर दें. अब बैग के निचले हिस्से को रसोई के कचरे और सूखे पत्तों से भरें. यह कचरा धीरे-धीरे खाद में बदल जाएगा और पौधे को पोषण देगा.

मिट्टी मिलाएं

लहसुन की अच्छी वृद्धि के लिए, मिट्टी का ढीला और पानी प्रतिरोधी होना जरूरी है. रसोई का कचरे के बाद सूखी पत्तियों की खाद, सूखे गोबर के उपले और मिट्टी का मिश्रण डालें. इस मिश्रण में नदी की रेत जरूर मिलाएं. रेत मिट्टी को ढीला और जलभराव को रोकती है और लहसुन बढ़ने में मदद करती है.

लहसुन उगाने का सही तरीका

लहसुन को उगाने के लिए कुछ कलियों को ठीक से तैयार करना बहुत जरूरी है. लहसुन की पूरी कलियां तोड़कर अलग कर लें. ध्यान रहे कि कलियां बिल्कुल भी न छीलें. इसके साथ ही कलियों का निचला हिस्सा भी बरकरार रहना चाहिए. सिर्फ 2 से 3 लहसुन की कलियां लगाने से एक किलो से ज्यादा लहसुन मिल सकता है.

घर पर कैसे लगाएं लहसुन

लहसुन की कलियां जमीन में लगाते समय, लहसुन की कलियों का कंदनुमा हिस्सा नीचे की ओर होना चाहिए, जहां से जड़ें निकलेंगी. नुकीला सिरा जमीन से थोड़ा ऊपर की ओर होना चाहिए. कलियों को थोड़ी दूरी पर लगाएं ताकि कंद में फैलते समय उन्हें पर्याप्त जगह मिल सके.

