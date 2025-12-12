विज्ञापन

Gardening Guru: पौधे हवा को शुद्ध करने, घर में पॉजिटिविटी लाने और सुकून देने में कमाल का काम करते हैं, जिससे घर और भी खूबसूरत लगता है. ऐसे में घर में सालभर खिले रहने वाले पौधे लगाएं.

Gardening Guru: कौन सा पौधा 12 महीने फूल देता है? पौधों में अच्छी ग्रोथ के लिए क्या डालें, एक्सपर्ट से जानिए
कौन सा पौधा 12 महीने फूल देता है?
  • सदाबहार पौधा जिसे पेरीविंकल कहा जाता है, पूरे साल छोटे और सुंदर फूल देता है और कम देखभाल मांगता है
  • गुड़हल पौधा बारहमासी होता है और गर्मियों में बड़े रंगीन फूलों के साथ स्वास्थ्य लाभ भी प्रदान करता है
  • लैंटाना झाड़ीदार पौधा है जो साल भर खिलता रहता है और तितलियों तथा मधुमक्खियों को आकर्षित करता है
Gardening Guru: प्लांट्स और फ्लावर्स घर की सुंदरता में चार चांद लगाने का काम करते हैं. पौधे हवा को शुद्ध करने, घर में पॉजिटिविटी लाने और सुकून देने में कमाल का काम करते हैं, जिससे घर और भी खूबसूरत लगता है, लेकिन कई लोगों की शिकायत रहती है कि वह जो भी पौधा घर पर लेकर आते हैं वह जल्दी मुरझा जाता है या फिर पौधे की ग्रोथ सही से नहीं होती, जिससे फूल नहीं आते. गार्डनिंग गुरु की इस सीरीज में आज हम आपको बताते हैं कौन सा पौधा 12 महीने फूल देता है और पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए उनमें क्या डालें?

कौन सा पौधा 12 महीने फूल देता है?

दरअसल, कई प्रकार के पौधे होते हैं, जो बारह मास खिले रहते हैं लेकिन इन्हें सही तरह और सही समय पर लगाना बहुत ही जरूरी है. ऐसे में आप अपने घर पर कुछ स्पेशल पौधे लगा सकते हो, जो साल भर खिला रहेगा और फूल भी जमकर आएंगे.

सदाबहार

सदाबहार को पेरीविंकल के नाम से जाना जाता है. सदाबहार का पौधा घर में लगाना चाहिए. यह औषधीय गुण और आसानी से उगने वाला पौधा है. यह पौधा पूरे साल छोटे, सुंदर फूल देता है और इसे कम देखभाल की जरूरत होती है.

गुड़हल

गुड़हल सुंदरता बढ़ाने के साथ-साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है. यह एक लोकप्रिय बारहमासी पौधा है, जो लगभग पूरे साल, खासकर गर्म महीनों में बड़े, रंगीन फूल देता है. गुड़हल का फूल कई बीमारियों का इलाज करता है.

लैंटाना

यह पौधा छोटे-छोटे फूलों के गुच्छे पैदा करता है और साल भर खिलता रहता है. लेंटाना एक तेजी से बढ़ने वाला, कम देखभाल वाला और रंग-बिरंगे फूलों वाला झाड़ीदार पौधा है, जो धूप में अच्छा पनपता है और तितलियों व मधुमक्खियों को आकर्षित करता है. इसे बगीचों और गमलों में बॉर्डर बनाने के लिए लगाते हैं और यह कई रंगों में आता है.

पौधों में अच्छी ग्रोथ के लिए क्या डालें?

पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए आप नाइट्रोजन से भरपूर खाद, वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, नीम खली, सरसों की खली और एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैशियम युक्त उर्वरक डाल सकते हैं. इसके अलावा किचन वेस्ट से बनी खाद या एप्सम साल्ट का उपयोग भी फायदेमंद होता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है. 

