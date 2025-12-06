Gardening Guru: सर्दी में तुलसी को हरा-भरा कैसे रखें? तुलसी को जिंदा रखने के लिए अपनाएं ये 5 टिप्स, कभी नहीं मुरझाएगा पौधा 

Tulsi Plant In Winter: तुलसी का पौधा धार्मिक महत्व के साथ-साथ अपने औषधीय गुणों से भी भरपूर होता है, लेकिन सर्दियों में तुलसी के पौधे की देखभाल जरूरी हो जाती है. देखभाल नहीं होने के चलते तुलसी सूखने लगती है. जब सर्दियां आती हैं, तो तुलसी का पौधा थोड़ा उदास और फीका लगने लगता है, लेकिन चिंता न करें, थोड़ी सी देखभाल से आपकी तुलसी ठंड के महीनों में भी खुश और हेल्दी रह सकती है. तुलसी के पौधे को जिंदा रखने के लिए इन 5 आसान टिप्स अपनाएं.

इंस्टाग्राम पर प्लांट जंकी पेज पर तुलसी को सूखने से बचाने के लिए जरूरी टिप्स बताए हैं. अगर, आप अपनी तुलसी को सूखने से बचाना चाहते हैं तो कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना आवश्यक है. तुलसी के पौधे को हमेशा हरा-भरा रखने के लिए क्या करना चाहिए.

पौधे को धूप वाली जगह पर रखें

सर्दियों के मौसम में तुलसी को धूप वाली जगह पर रखें. सर्दी होने पर नमी और तापमान दोनों बदल जाते हैं. जिससे पौधा सूखने लगता है. सूरज की रोशनी में तुलसी को रखने से पौधे को गर्मी मिलती है.

तुलसी को हरा-भरा रखने के लिए, उसकी जड़ों को सांस लेने देना जरूरी है. मिट्टी के सूखने पर पौधे को खोद लें. मिट्टी की ऊपरी परत को धीरे से ढीला करें. ऐसा करने से जड़ों को हवा और धूप मिलती रहेगी.

तुलसी की कलियों की छंटाई करना जरूरी है. जब कलियां निकलती हैं, तो पेड़ की सारी एनर्जी बीज उत्पादन में लग जाती है, जिससे पत्तियों का विकास रुक जाता है और पेड़ मुरझा जाता है.

तुलसी के पौधे को हरा-भरा रखने के लिए शाम को प्लास्टिक शीट या कपड़े से ढक दें. इसके अलावा इसे गर्म रखने के लिए घर के अंदर ले आएं.

तुलसी के पौधे को समय-समय पर पानी देते रहें. हालांकि, तुलसी को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती. ऐसे में मिट्टी सूख जाए तभी पानी दें. इस बात का ध्यान रखें कि ज्यादा पानी देने से तुलसी खराब हो सकती है.

