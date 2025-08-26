Ganesh Chaturthi Looks: गणेश चतुर्थी पर लगना है सबसे खूबसबरत तो सेलेब्स के इन लुक्स से ले लीजिए इंस्पिरेशन

Ganesh Chaturthi 2025: हर साल धूमधाम से गणेश चतुर्थी मनाई जाती है और बप्पा का स्वागत किया जाता है. इस मौके पर सभी को सजना-संवरना भी बेहद अच्छा लगता है. लेकिन, अक्सर ही यह समझने में दिक्कत होती है कि किस तरह तैयार हुआ जाए. लेकिन, आपकी इस उलझन का हल यहां दिया जा रहा है. यहां आपके लिए ऐसे ही कुछ सेलेब्स के लुक्स (Celebrity Looks) दिए जा रहे हैं जिनसे आइडिया लेकर आप भी तैयार हो सकती हैं. ये लुक्स देखने में बेहद खूबसूरत हैं और गणेश चतुर्थी पर बेहद फबेंगे भी. तो चलिए बिना देरी किए डिसाइड कर लीजिए अपना लुक.

गणेश चतुर्थी के सेलेब्रिटी लुक्स आइडिया

जान्हवी कपूर के इस साड़ी लुक को भी गणेश चतुर्थी पर कैरी किया जा सकता है. पीच कलर की साड़ी को जान्हवी ने गोल्डन ब्लाउज और गोल्डन जूलरी के साथ कैरी किया है. सटल मेकअप वाला जान्हवी का यह लुक पूजा के लिए अच्छा है.

तारा सुतारिया ने गणपति बप्पा (Ganpati Bappa) की पूजा करते हुए इस सफेद सूट को पहना था. सफेद सूट शालीन और संजीदगी से भरा हुआ लगता है. वो कहते हैं ना कि सादगी में भी कयामत की अदा होती है, तारा इस लुक में बिल्कुल ऐसी ही खूबसूरत दिखाई पड़ रही हैं. तारा ने इस लुक को पूरा करते हुए भारी इयररिंग्स पहने हैं और बालों का जूड़ा बनाकर गजरे से सजाया है.

कुछ सिंपल पहनना चाहती हैं तो खुशी कपूर (Khushi Kapoor) के इस लुक को देखिए. खुशी ने पेस्टल कलर का यह सूट पहना है. ग्रीन और लाइट ऑरेंज यह सूट खुशी पर बेहद अच्छा लग रहा है. अपने मेकअप को खुशी ने बेहद लाइट ही रखा है.

अनन्या पांडे की तरह ही आप भी अपनी पसंद का कोई सूट पहन सकती हैं. अनन्या ने इस नो मेकअप लुक के साथ इस ग्रीन सूट को कैरी किया है. फ्लोरल पैटर्न वाले इस हाल्टर नेक सूट के साथ अनन्या ने दुपट्टा लिया है और बालों को बन बनाकर रखा है.

गणेश चतुर्थी के मौके पर आलिया भट्ट का यह लुक भी बेहद जंचेगा. इसमें आलिया फ्लोरल बोर्डर वाली ऑरेंज और पिंक साड़ी पहने नजर आ रही हैं. एंब्लिश्ड ब्लाउड के साथ आलिया ने इस साड़ी को स्टाइल किया है. बालों को आलिया ने स्लीक लुक में रखा है.