वजन घटाने के लिए सुबह खाली पेट क्या खाना चाहिए? Fortis के डॉक्टर ने बताया वेट लॉस के लिए सबसे अच्छा नाश्ता क्या है

Best Breakfast For Weight Loss: बढ़ता वजन आज के समय में एक आम समस्या है. अनहेल्दी लाइफस्टाइल और गलत खानपान के चलते लोग शरीर पर बढ़ती चर्बी से परेशान रहने लगे हैं. मोटापा धीरे-धीरे कई गंभीर बीमारियों का कारण भी बनने लगता है. ऐसे में इससे निजात पाना बेहद जरूरी है. अब, अगर आप भी वजन घटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. यहां हम इसके लिए एक बेहद आसान और असरदार तरीका बता रहे हैं. ये तरीका फोर्टिस हॉस्पिटल, वसंत कुंज, दिल्ली के गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट और हेपेटोलॉजिस्ट डॉक्टर शुभम वात्स्य ने अपने इंस्टाग्राम वीडियो में बताया है. आइए जानते हैं इसके बारे में-

सुबह-सुबह खाली पेट जीरा का पानी पीने से क्या होता है?

मोटापा घटाने के लिए क्या करें?

इसके लिए डॉक्टर रोज सुबह खाली पेट एक खास चीज खाने की सलाह देते हैं. डॉक्टर शुभम बताते हैं, सुबह का नाश्ता अगर सही तरीके से किया जाए तो वजन घटाना काफी आसान हो सकता है. वहीं, वेट लॉस के लिए दही और चिया सीड्स सबसे अच्छा नाश्ता है.

डॉक्टर बताते हैं कि दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं, जो हमारे पाचन तंत्र यानी गट हेल्थ को बेहतर बनाते हैं. जब पेट ठीक रहता है, तो शरीर में इंफ्लेमेशन कम होती है और मेटाबॉलिज्म बेहतर तरीके से काम करता है. इससे आप ज्यादा कैलोरी बर्न कर पाते हैं.

वहीं, चिया सीड्स फाइबर से भरपूर होते हैं. ये पेट में फूलकर जेल जैसी परत बना लेते हैं, जिससे पेट देर तक भरा महसूस होता है. इसका सीधा फायदा यह है कि आपको बार-बार भूख नहीं लगती, स्नैकिंग कम होती है और कैलोरी इनटेक अपने आप घट जाता है.

एक कटोरी दही में 1 चम्मच चिया सीड्स भिगोकर डालें. आप चाहें तो इसमें थोड़ा शहद भी मिला सकते हैं. इसे खाने के बाद आपको कम से कम 4 घंटे तक भूख नहीं लगेगी, जिससे दिनभर ओवरईटिंग से बचाव होता है. साथ ही जब आप देर तक नहीं खाएंगे, तो शरीर एनर्जी के लिए एक्स्ट्रा फैट को बर्न करने लगता है.

डॉक्टर वात्स्य के अनुसार, अगर आप इसे लगातार 30 दिन तक खाते हैं तो अपने शरीर में फर्क महसूस करेंगे. आपकी क्रेविंग्स कम होंगी, एनर्जी बेहतर होगी और धीरे-धीरे वजन में भी कमी आने लगेगी. वे बताते हैं कि ऐसा करने से आपको सुबह का भारी नाश्ता जैसे पराठे या तले हुए खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. शरीर हल्का और एक्टिव महसूस करेगा. ऐसे में आप भी आज से ही नाश्ते में दही और चिया सीड्स खाना शुरू कर सकते हैं. इससे आपको कुछ ही समय में अपने वजन में फर्क महसूस होने लगेगा.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

